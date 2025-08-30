Пока все переживали за Сумщину, враг сосредотачивался на Купянске, говорит Ткачук.

Над Купянском, что на Харьковщине, сейчас огромная угроза, поскольку Россия собрала там значительное количество своих резервов, чтобы пытаться прорваться в город. Об этом рассказал офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире канала Мы - Украина.

По его словам, пока все переживали за Сумщину, россияне сосредотачивались на Купянске, а Сумщина играла роль оттягивания украинских сил.

"И сейчас над Купянском огромная угроза, там враг собрал большое количество своих резервов, использует для мясных штурмов "Шторм-Z", подтянул свою мотопехотную группу для того, чтобы пытаться прорваться в город", - подчеркнул военный.

В целом, рассказал он, на фронте сейчас есть три очень тяжелых направления: два из них в Донецкой области и одно - Купянское - в Харьковской области, о котором шла речь.

"Первый самый тяжелый отрезок фронта - это Покровское направление. Враг давит с четырех сторон на Покровск. С севера - из Доброполья, там населенный пункт Родинское, где пролегает один из логистических маршрутов. Следующий - Новоэкономичное-Мирноград. С южной стороны давят от Селидово, где населенный пункт Шевченко. И с юго-запада - от населенного пункта Удачное", - рассказал Ткачук.

Он говорит, что самая сложная ситуация именно на этом последнем направлении, там идут тяжелые бои.

"Наши резервы, которые буди подтянуты после добропольского прорыва россиян, пытаются стабилизировать ситуацию. Тяжелыми силами, тяжелыми потерями это дается", - отметил офицер ВСУ.

Второе сложное направление на фронте - это Лиман, где враг тоже давит с четырех сторон. Под угрозой, говорит военный, населенный пункт Северск, который южнее Лимана.

По его словам, также сейчас обостряется ситуация на юге, где россияне планировали давно штурмовать, в частности прицеливались на такие города, как Орехов и Гуляйполе.

"Еще до наступления осени должны были выйти на этот рубеж, но благодаря взаимодействию различных подразделений Сил обороны удалось нанести не один удар по логистике врага на временно оккупированных территориях Украины и оттянуть те события, которые сейчас приближаются", - отметил Ткачук.

Россияне поняли, что на Орехов в Гуляйполе давить трудно, говорит он, и пошли другим путем: после взятия Каменского начали штурмовать Степногорск.

"Это высоты, которые позволят россиянам достреливать до южных окраин Запорожья, а также простреливать в направлении населенного пункта Камышеваха. Там пролегает трасса Запорожье-Орехов, которая очень нам нужна для обеспечения охраны населенного пункта", - добавил военный.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в ВСУ рассказали, зачем россияне рвутся на Днепропетровщину. По словам спикера ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова, оккупанты хотят закрепиться там, чтобы заявить о своем присутствии в еще одном регионе Украины, однако "стратегического особого смысла для россиян идти на Днепропетровскую область нет". Военный подчеркнул, что россияне пытались удержаться в отдельных населенных пунктах Днепропетровщины на границе с Донецкой областью, однако украинские бойцы смогли отбросить врага.

По мнению представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, после стратегической перегруппировки противник будет пытаться реализовать осенне-зимнее наступление на Покровск - зайти в город и вести там бои. Он пояснил, что Покровск является приоритетным направлением для врага, но за лето оккупантам не удалось достичь ни одной стратегической цели.

Также стало известно, что российская пехота попала в окружение под Добропольем. Как рассказал Трегубов, российское командование пыталось протянуть две "клешни" в районе Доброполья, но сейчас эти "клешни" удалось отсечь. По его словам, там еще остаются в посадках непосредственно группы этих россиян, но, поскольку они отрезаны от основного своего снабжения, "это скорее вопрос времени, когда они там закончатся".

