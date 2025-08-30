Россияне прячутся по посадкам, но они изолированы от остальной российской армии.

Российские солдаты, которые пытались прорваться возле Доброполья, оказались в окружении. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Днепр" Виктор Трегубов.

По его словам, российское командование пыталось протянуть две "клешни" в районе Доброполья. Но сейчас эти "клешни" удалось отсечь.

"Там еще остаются в посадках непосредственно группы этих россиян. Но, поскольку они отрезаны от основного своего снабжения, основной своей массы, это скорее вопрос времени, когда они там закончатся", - отметил Трегубов.

Как писал УНИАН, российский генштаб руководит боевыми действиями, ориентируясь на воображаемую карту линии фронта. Как свидетельствует недавнее видео с выступлением Герасимова, россияне обозначают как зону своего уверенного контроля любую территорию, где хотя бы раз заметили российского солдата. Даже если он там просто умер.

Также мы рассказывали, что россияне все активнее используют специальные плащи, которые маскируют их от обнаружения дронами с инфракрасными камерами. Спрятав свой тепловой след, российские солдаты могут незаметно проползать между украинскими позициями.

