По словам представителя УДА, битва за Донецкую область продолжается.

Под Покровском враг держит более 100 тысяч своего личного состава, а после стратегической перегруппировки противник будет пытаться реализовать осенне-зимнее наступление - зайти в город и вести там бои. Такое мнение высказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Эспрессо".

"Остается очевидным, что Покровск - приоритетное направление для врага. На сегодня противник провел стратегическую перегруппировку, потому что календарь переворачивается - уже будем иметь сентябрь 2025 года. Напомню, что была широкая реклама вражеской летней наступательной кампании, но видим, что оккупантам не удалось достичь ни одной стратегической цели. К сожалению, есть тактические продвижения, а одним из факторов этого - огромное количество вражеского личного состава, которое лезет умирать за "царя", за непонятные какие-то идеологические моменты", - объяснил он.

По словам Братчука, армия РФ будет пытаться зацепиться за окраины Покровска, попытаться зайти в город, чтобы вести городские бои.

"Понятно, что на осень и зиму - это лучший вариант для оккупантов. Надеюсь, что те решения, которые принимает украинское командование, победа наших собратьев и посестер не дадут возможности врагу реализовать его планы, на сегодня - это Донецкая область. Битва продолжается, она не будет менее интенсивной, враг не собирается останавливаться. Еще раз отмечу, что противник будет интенсивно наступать на Покровск, потому что это для него - приоритет", - предупредил представитель УДА.

Ситуация вокруг Покровска - последние новости

Ранее офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал о действиях россиян вблизи Покровска. По его словам, противник пытается максимально контролировать все логистические пути и не смотрит на то, там военная или гражданская техника.

"Для них это все равно. Любая цель для врага - это плюс, не плюс, они ведут себя, как и было раньше, террористически, как враги человечества, по-другому их назвать нельзя", - подчеркнул Цехоцкий.

В то же время спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что Россия собрала на Покровском направлении орду, которой хватит для захвата средней европейской страны. Он рассказал, что также усилилось давление российской армии и на Лиманском направлении, где интенсивность боев возросла втрое.

