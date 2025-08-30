Украина должна отвечать симметрично, считает Костенко.

Бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия убил киллер, который был замаскирован под курьера. Об этом в эфире телеканала Дождь рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Мы понимаем, что это террор, который делает сейчас РФ против уже первых лиц государства. Они не могут дотянуться до президента и нынешних руководителей. Но Парубий был вторым человеком в государстве с 2016-го по 2019 год. И я скажу, что Россия этим терактом, возможно, открывает новый этап войны. До этого они покушались на националистов - людей, которые поддерживают проукраинское движение", - сказал Костенко.

Он добавил, что украинские операции касались только ликвидации военных преступников. Тогда как Россия открыла новый этап войны, покушаясь и уничтожая первых лиц государства.

Видео дня

"И я считаю, что Украина должна отвечать симметрично. И весь мир должен увидеть, что никто уже не в безопасности. Это в первую очередь на демократию покушение. Потому что так цинично человек замаскировался, ждал и выпустил весь магазин, 8 патронов", - добавил Костенко.

Он напомнил, что ранее Служба безопасности Украины предотвратила нападение на других народных депутатов. Поэтому подобные угрозы, по словам Костенко, могут быть и в будущем.

"У нас идет война Украины и России, и есть законные цели. Это генералы, которые принимают решения, это военные люди. Россия недавно убила одного из сотрудников Службы безопасности, который также участвовал в военных операциях. А здесь идут теракты против государственников, людей, которые являются гражданскими... Верховная Рада является как закон демократии в нашей стране. И нужно будет четко соблюдать меры безопасности, в том числе во время проведения заседаний Верховной Рады. Россия показала, что она уже готова и против демократических институтов воевать", - пояснил Костенко.

Убийство Парубия: что известно

Как сообщал УНИАН, 30 августа неизвестный застрелил во Львове экс-спикера Верховной Рады, народного депутата Украины Андрея Парубия. На данный момент ведется следствие. По словам полиции, правоохранители не исключают в преступлении российский след.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, убийство Парубия было тщательно спланировано. Сейчас, как заявил украинский лидер, делается все для раскрытия этого преступления.

Вас также могут заинтересовать новости: