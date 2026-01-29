Тактика 'маскарад': командир полка рассказал о ситуации в Купянске

По его словам, когда случается непогода, враг разным количеством ударно-поисковых групп пытается просочиться между украинскими боевыми порядками.

На Купянском направлении оккупанты часто переодеваются в форму ВСУ для того, чтобы проникнуть как можно глубже в украинские боевые порядки.

Об этом рассказал командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Эспрессо. Он отметил, что ситуацию по Купянску стоит разделить на три части и разобрать в деталях.

Что происходит на фронте

"Первое - левобережный Купянск и Узловой. Сложность удержания этого плацдарма - нам, чтобы попасть с правого берега на левый, нужно применять переправы через реку Оскол. Но враг держит переправы под огневым контролем. Но соответствующие подразделения Сил обороны Украины быстро восстанавливают полное или частичное разрушение переправы, как следствие - между правым и левым берегами сообщение остается. Силы обороны могут осуществлять эвакуацию, боеснабжение и снабжение своего плацдарма", - прокомментировал Юрий Федоренко.

Видео дня

По его словам, когда случается непогода, враг разным количеством ударно-поисковых групп пытается просочиться между украинскими боевыми порядками.

"Недавно было обнаружено, что в то время, когда стоял непроглядный туман, несколько оккупантов зашли за населенный пункт Куриловка, а дальше - они были обнаружены и уничтожены. Куриловка находится под полным контролем Сил обороны Украины", - рассказал военный.

"Противник очень часто прибегает к тактике "маскарад" - переодевается в наш пиксель, выдавая себя за военных Сил обороны. Его задача - затянуться максимально глубоко между нашими боевыми порядками, а затем развернуть "аквафреш", сфотографироваться на "мавик" и погибнуть, но для российской пропаганды уже есть о чем говорить", - рассказал военный.

Зачем лгут Путину

Он отметил, что на основе этого создаются доклады для российского диктатора Владимира Путина. "Путин плюс-минус владеет ситуацией на линии боевого столкновения, хотя иногда путает города, которых в Украине на самом деле нет", - отметил комбриг.

По его мнению, Путин в целом хорошо знает о ситуации на фронте, но его генералы все равно лгут ему о положении дел. Федоренко считает, что это происходит потому, что россияне потратили миллиарды на войну, но так и не добились каких-либо значительных побед.

"На некоторых участках фронта на один наш авиационный вылет противник может осуществлять 12-14, преимущество в живой силе - на одного нашего военного может быть 15 оккупантов, по другим видам вооружения соотношение похожее. По беспилотникам сейчас ситуация паритетная, где-то мы превосходим, а где-то и существенно превосходим", - рассказал комбриг.

Он отметил, что за 2025 год россияне не смогли добиться ни одного оперативного прорыва. "Когда нет существенных достижений на поле боя, включается российская пропаганда и обсуждает успехи, которых нет", - сказал Федоренко.

Он подчеркнул, что ВСУ демонстрируют беспрецедентную стойкость:

"В военном плане в ближайшее время враг не сможет нас схлопнуть, то есть получить преимущество, чтобы выйти на оперативный уровень. Именно поэтому они сейчас активно работают по украинской энергетике и бьют по жилой инфраструктуре".

Война в Украине: новости

В начале января Юрий Федоренко, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" рассказал, что Силам обороны Украины удалось переломить ситуацию в районе Купянска.

Он добавил, что в скором времени Силы обороны могут полностью выбить захватчиков с правобережья Купянска.

Вас также могут заинтересовать новости: