Удар по штабу Черноморского флота: Плетенчук заявил о серьезных трудностях у россиян в Крыму

Поражение во временно оккупированном Севастополе штаба Военно-воздушных сил Черноморского флота России на количестве вылетов авиации не отразилось. В то же время у оккупантов в Крыму есть проблемы. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, его попросили прокомментировать, что происходит на оккупированной территории Крыма, в частности в результате атаки на Севастополь, где почти полностью сгорел штаб ВВС Черноморского флота России.

"Я могу лишь отметить, что каким-то существенным образом именно на количестве самолетных вылетов это не отразилось. Но в любом случае, конечно, такие элементы военной инфраструктуры, как штабы, пункты управления, – это важные цели и должны быть поражены. Поэтому это тоже результат, и важный результат. В таких процессах инерция довольно существенна, и я уверен, что это создало довольно большие сложности для россиян", – сказал Плетенчук.

Он пояснил, что укомплектовать такую структуру соответствующими специалистами довольно сложно. Но на самом деле многое из того, что касается действий Сил обороны, остается "за кадром". В то же время работа ВСУ продолжается – она ведется практически круглосуточно, особенно в ночное время. Действительно, в локальных пабликах можно увидеть соответствующую реакцию местного населения, добавил военный.

"Многие из этих вещей довольно сложно проверить именно через обычных граждан с телефонами, потому что объекты находятся довольно далеко и закрыты... Сейчас у крымчан возникают вопросы по поводу логистики. Потому что трасса, соединяющая Ростов-на-Дону с нашим Джанкоем, которая сейчас фактически является основным логистическим инструментом – транспортным путем, как и железная дорога, – оказалась под довольно интенсивными ударами со стороны Сил обороны Украины. И это, конечно, может влиять и на настроение, и на снабжение. Ну, по крайней мере, проблемы с топливом в Крыму снова ощутимы", – подчеркнул Плетенчук.

Он также рассказал, что в Одессе за последние сутки тревоги звучали в течение всего дня и, в целом, сутки были "не самыми простыми". Как пояснил Плетенчук, довольно активна вражеская авиация, которую противник применяет и в качестве средства ПВО.

Удар по штабу ВВС Черноморского флота РФ

Напомним, ВСУ нанесли удар по штабу ВВС Черноморского флота РФ, расположенному в оккупированном Севастополе. Проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Севастополе произошло попадание в здание штаба ВВС ЧФ на улице Гоголя. По данным журналистов, после уничтожения главного штаба Черноморского флота РФ штаб ВВС используют в качестве места основного органа управления.

