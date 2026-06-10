Все идет я в сторону больших проблем: эксперт раскрыл, что дальше станет дефицитным в Крыму

В настоящее время на полуострове уже наблюдается нехватка топлива и продуктов, отметил эксперт.

Россия может попытаться найти обходные пути для поставок на территорию временно оккупированного полуострова на фоне усиления украинских атак. Впрочем, пропускная способность этих дорог будет значительно меньше, чем у так называемой трассы "Новороссия", по которой Силы обороны наращивают удары. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV".

Он отметил, что РФ специально расширила так называемую трассу "Новороссия" для того, чтобы увеличить ее пропускную способность и качество покрытия.

"Мы знаем, что россияне над этим работали. Обходные маршруты – там и покрытие хуже, и они длиннее, и пропускная способность меньше. Плюс те же объездные пути, они так же будут контролироваться украинскими дронами. Поэтому это не лечение болезни, россияне от этого не выиграют", – сказал Попович.

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Он добавил, что на фоне ударов по логистике в Крыму уже длительное время возникают проблемы с топливом. И на фоне этого россияне все чаще используют Крымский мост для поездок в Краснодарский край, чтобы покупать там топливо.

"В Краснодарском крае топливо стоит дешевле, чем в Крыму. И уже в Краснодарском крае образуются очереди. В Краснодарском крае тоже сейчас вводятся ограничения. Этот топливный коллапс в Крыму приводит к тому, что люди начали скупать продукты первой необходимости: крупы, сахар, масло, муку и т. д. И на эти продукты уже вводятся лимиты в Крыму", – добавил Попович.

Эксперт добавил, что в результате топливного кризиса в Крыму также начинается нехватка продовольствия. А следующим этапом станет проблема с энергетикой, которая также зависит от поставок топлива.

"Поэтому все это развивается в сторону больших проблем для временно оккупированного Крыма. И то, что мы сейчас слышим о попытках ограничить движение поездов в ночное время – это тоже ответ. Ну, но ведь по поездам можно бить и днем, поэтому все это не останавливает тот процесс, который сейчас идет", – отметил Попович.

Удары по Крыму: важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны отмечали, что на фоне украинских ударов РФ была вынуждена запретить движение военных грузов по так называемой трассе "Новороссия". Отмечается, что эта дорога является основным маршрутом, соединяющим территорию РФ с Крымом.

Военный эксперт Павел Лакийчук отмечал, что у РФ есть две проблемные локации в своем логистическом маршруте на оккупированной части юга Украины. Отмечается, что речь идет о Чонгаре и Перекопе. По его словам, в настоящее время Силы обороны уже перебили мост в районе Чонгара, поэтому РФ вынуждена перенаправлять другие свои грузы в район Перекопа.

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