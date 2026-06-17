'Судьба Крыма решается на поле боя': военный назвал условие освобождения полуострова

Судьба оккупированного полуострова, как и других захваченных Россией украинских территорий, решается на поле боя.

Сейчас актуален вопрос о текущей ситуации на нынешней линии фронта, а не теоретические размышления о путях возвращения территорий, оккупированных Россией с 2024 года. Такое мнение высказал военный и журналист, крымчанин Павел Казарин в интервью для Radio NV.

В частности, он рассказал о своём видении сценария освобождения Крыма.

"Судьба Крыма решается так же, как и судьба любой другой оккупированной территории. Она решается на поле боя. И если у нас обстоятельства сложатся таким образом, что украинская армия сможет продвигаться вперед и освобождать уже захваченные Россией территории, значит, она сложится именно так, и украинская армия не будет делать различия между Крымом и, скажем, Луганской областью", – считает Казарин.

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Вместе с тем, как отмечает военный, если обстоятельства не позволят ВСУ продвигаться вперед, то нет разницы между оккупированными территориями, между Крымом или частью Запорожской области и т. д.

Сейчас более актуальной задачей является остановка наступления россиян

В то же время он сообщил о главных текущих приоритетах для Сил обороны Украины. В частности, сейчас в повестке дня больше внимания уделяется другим вопросам: как удержать Краматорск и Славянск в Донецкой области, как остановить продвижение врага на Запорожском направлении и удастся ли выбить врага из оккупированных районов Харьковской области.

"Откровенно говоря, для меня сейчас вопрос восстановления контроля над территориями, которые были оккупированы ещё в 2014 году, – это второстепенный вопрос по сравнению с тем, как окончательно остановить продвижение российской армии. Мы уже, по сути, достигли в этом вопросе немалого успеха. За прошлый месяц все продвижение российской армии на территории Украины составило всего 14 квадратных километров, хотя раньше оно могло достигать нескольких сотен кв. км в предыдущие годы", – подчеркнул Казарин.

Нужно чаще думать о нынешней линии фронта

Он добавил, что как военный сейчас больше думает о фронте, об изменении линии фронта и о том, как сделать её стабильной, чем теоретически размышлять о том, как можно приблизить возвращение украинских флагов над территорией оккупированного полуострова.

"Мне кажется, что если говорить о том, что актуально, а что нет, – мы должны объективно чаще задумываться о действующей линии фронта, чем о возвращении оккупированных Донецка, Луганска или Симферополя", – подчеркнул Казарин.

Крым в центре внимания

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины благодаря беспилотным системам взяли под огневой контроль и пытаются блокировать логистику в временно оккупированный Крым, создавая существенные проблемы для снабжения ресурсами российского оккупационного контингента.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадяр") подчеркнул, что Украина серьезно взялась за реализацию плана по изоляции оккупированного Крыма.

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