Станислав Асеев считает, что нынешняя власть, как и предыдущая, слишком поверхностно смотрит на Россию.

Бывший пленник россиян Станислав Асеев не исключает, что ожидаемого воссоединения жителей ОРДЛО и Крыма с остальной частью населения Украины может и не случиться – даже когда Россия выведет войска.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

На вопрос, представляет ли он, как разлом между украинцами по обе стороны фронта можно сшить, тот ответил: "Никак".

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"Людей, которые уже определились со своей позицией, не убедишь. Это вопрос следующих поколений, на них надо делать ставку. Собственно, это то, что уже сейчас делает РФ, в том числе, на оккупированных территориях. Они очень масштабно промывают мозги молодых людей, начиная с первых классов, заканчивая университетами. Опять же, это то, что Россия понимает и чего не понимает наше государство", – отметил он.

Он упрекнул Киеву, что власть слишком поверхностно смотрит на Россию.

"Они считают, что РФ это только танки и пушки. А это следствие, а не причина. И, конечно, нужно донести мысль, что в информационную безопасность мы должны вкладывать большие средства. Этого не чувствуют, потому что это невозможно потрогать. Если танки вы видите, то здесь не понятно, на что тратить деньги", – пояснил Асеев.

Часть жителей оккупированных территорий, по мнению журналиста, ностальгируют за Советским Союзом.

"Потом им говорят: вы "Донецкая народная республика". Потом говорят: Нет, вы будете частью "Новороссии", потом Захарченко придумал "Малороссию". Потом – возможно, вас все же присоединят к России, вот вам паспорта, но присоединения не происходит", – добавил бывший пленник.

И этот хаос в мышлении подкрепляется кремлевской пропагандой, замечает украинец, добавляя, что кризис идентичности будет лишь углубляться.

"Человек не может почувствовать себя россиянином, получив паспорт РФ, потому что есть вопрос присоединения территории: почему мы не становимся как Крым частью РФ? А этого, скорее всего, никогда не произойдет. Но не имея никакого доступа к тем территориям, мы ничего уже не решим. Это жестокий эксперимент над людьми. В широком смысле, все оккупированные территории – это одна большая "Изоляция", – подытожил экс-пленник.

Обмен пленными в 2019 году

Год назад, 29 декабря 2019 года, состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев, в том числе журналист Станислав Асеев, который находился в плену более 2 лет. Из плена освободили 12 военных и 64 гражданских лиц.

Всего освободили 81 человека, но 5 человек остались на оккупированной территории. В рамках обмена Украина передала боевикам более 120 человек, еще 17 отказались участвовать в обмене. Украинские власти в частности передали бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской в 2014 году, и бразильца Рафаэля Лусварги.

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Автор: УНИАН