Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию западных СМИ, что Евросоюз убежден в том, что РФ пытается интегрировать оккупированный ею Донбасс.
Слова Пескова цитирует РИА Новости.
Читайте такжеОккупанты " ЛНР " объявили военные сборы: призывают 3 тысячи боевиков"(Россия) никогда этим не занималась (...) Россия не планировала и не планирует никого поглощать", – заявил Песков.
Что предшествовало
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю документацию ЕС писало, что в Евросоюзе убеждены, что Россия пытается постепенно интегрировать временно оккупированные территории Донбасса. Западные страны рассматривают варианты поддержки Украины.
В Евросоюзе напомнили об организации незаконных выборов на оккупированных территориях и выдаче паспортов РФ местным жителям, что "направлено на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию".
Российские паспорта на оккупированных территориях
- 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО. Первые паспорта по этой системе были выданы 14 июля.
- Выдача документов производится в Ростовской области.
- Восточная правозащитная группа сообщала, что по состоянию на ноябрь 2020 года по упрощенной системе паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.
- Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.
Ранее в России заявили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта.
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