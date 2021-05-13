В ЕС утверждают, что Россия хочет интегрировать Донбасс путем, в частности, паспортизации / Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию западных СМИ, что Евросоюз убежден в том, что РФ пытается интегрировать оккупированный ею Донбасс.

Слова Пескова цитирует РИА Новости.

Читайте такжеОккупанты " ЛНР " объявили военные сборы: призывают 3 тысячи боевиков"(Россия) никогда этим не занималась (...) Россия не планировала и не планирует никого поглощать", – заявил Песков.

Что предшествовало

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю документацию ЕС писало, что в Евросоюзе убеждены, что Россия пытается постепенно интегрировать временно оккупированные территории Донбасса. Западные страны рассматривают варианты поддержки Украины.

В Евросоюзе напомнили об организации незаконных выборов на оккупированных территориях и выдаче паспортов РФ местным жителям, что "направлено на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию".

Российские паспорта на оккупированных территориях

  • 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО. Первые паспорта по этой системе были выданы 14 июля.
  • Выдача документов производится в Ростовской области.
  • Восточная правозащитная группа сообщала, что по состоянию на ноябрь 2020 года по упрощенной системе паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.
  • Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.

  • Ранее в России заявили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская