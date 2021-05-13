Ранее в ЕС напомнили о незаконных выборах в ОРДЛО и выдаче паспортов РФ местным жителям.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию западных СМИ, что Евросоюз убежден в том, что РФ пытается интегрировать оккупированный ею Донбасс.

Слова Пескова цитирует РИА Новости.

Читайте такжеОккупанты " ЛНР " объявили военные сборы: призывают 3 тысячи боевиков"(Россия) никогда этим не занималась (...) Россия не планировала и не планирует никого поглощать", – заявил Песков.

Что предшествовало

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю документацию ЕС писало, что в Евросоюзе убеждены, что Россия пытается постепенно интегрировать временно оккупированные территории Донбасса. Западные страны рассматривают варианты поддержки Украины.

В Евросоюзе напомнили об организации незаконных выборов на оккупированных территориях и выдаче паспортов РФ местным жителям, что "направлено на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию".

Российские паспорта на оккупированных территориях

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО. Первые паспорта по этой системе были выданы 14 июля.

Выдача документов производится в Ростовской области.

Восточная правозащитная группа сообщала, что по состоянию на ноябрь 2020 года по упрощенной системе паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.

Ранее в России заявили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта.

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Автор: Яна Ставская