В Евросоюзе напоминают об организации незаконных выборов на оккупированных территориях и выдаче паспортов РФ местным жителям.

Европейский Союз считает, что Россия пытается постепенно интегрировать временное оккупированные территории Донбасса и рассматривает варианты поддержки Украины.

По данным Bloomberg, об этом говорится в документе, который на этой неделе ЕС представил государствам-членам, передает "Европейская правда".

В частности, в Евросоюзе напоминают об организации незаконных выборов на оккупированных территориях и выдаче паспортов РФ местным жителям, что "направлено на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию".

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Согласно сообщению, внешнеполитическое ведомство ЕС подготовит доклад по этому вопросу. Также в документы представлены варианты, которые Европейский Союз может применить для поддержки Украины:

усиление поддержки в борьбе с "гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации";

помощь украинской программе вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимым группам, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса";

повышение энергетической безопасности для снижения зависимости от России;

усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и отдельных районов Донбасса;

рассмотрение вопроса о разрешении Украины участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Известно, что послы Евросоюза в комитете по экономической политике и безопасности во время обсуждения этого документа разошлись во мнениях. Одна группа в целом поддержала сроки и содержание документа. Другая группа заявила, что в предложениях не уделяется достаточного внимания реформам, которые Украина должна осуществить сама.

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Российские паспорта на оккупированных территориях

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО. Первые паспорта по этой системе были выданы 14 июля.

Выдача документов производится в Ростовской области.

Восточная правозащитная группа сообщала, что по состоянию на ноябрь 2020 года по упрощенной системе паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.

Ранее в России заявили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта.

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Автор: Денис Прядко