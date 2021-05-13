Европейский Союз считает, что Россия пытается постепенно интегрировать временное оккупированные территории Донбасса и рассматривает варианты поддержки Украины.
По данным Bloomberg, об этом говорится в документе, который на этой неделе ЕС представил государствам-членам, передает "Европейская правда".
В частности, в Евросоюзе напоминают об организации незаконных выборов на оккупированных территориях и выдаче паспортов РФ местным жителям, что "направлено на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию".
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Согласно сообщению, внешнеполитическое ведомство ЕС подготовит доклад по этому вопросу. Также в документы представлены варианты, которые Европейский Союз может применить для поддержки Украины:
- усиление поддержки в борьбе с "гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации";
- помощь украинской программе вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимым группам, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса";
- повышение энергетической безопасности для снижения зависимости от России;
- усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и отдельных районов Донбасса;
- рассмотрение вопроса о разрешении Украины участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.
Известно, что послы Евросоюза в комитете по экономической политике и безопасности во время обсуждения этого документа разошлись во мнениях. Одна группа в целом поддержала сроки и содержание документа. Другая группа заявила, что в предложениях не уделяется достаточного внимания реформам, которые Украина должна осуществить сама.
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Российские паспорта на оккупированных территориях
- 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО. Первые паспорта по этой системе были выданы 14 июля.
- Выдача документов производится в Ростовской области.
- Восточная правозащитная группа сообщала, что по состоянию на ноябрь 2020 года по упрощенной системе паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.
- Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.
Ранее в России заявили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта.
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