По словам главы украинской делегации в ТКГ, решить вопрос можно только политическим и дипломатическим путем.

Украина не готова к освобождению оккупированного Донбасса военным путем. Пока таких задач у украинской делегации в ТКГ нет.

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Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук.

По его мнению, вопрос Донбасса можно решить только политическим и дипломатическим путем.

"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время", - заявил он.

Кравчук также отметил, что еще одним действенным путем урегулирования являются санкции.

"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", - отметил он.

Урегулирование на Донбассе: последние новости

12 января в Берлине в ведомстве канцлера Германии состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки». Россию на них представлял заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

18 января состоялись первые в 2021 году переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Новое совместное заседание ТКГ должно состояться 21 января.

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Автор: Дмитрий Захаров