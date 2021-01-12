В Берлине завершились переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки".
Читайте такжеЗеленский пригласил Илона Маска в ЖитомирКак сообщает "РИА Новости", они длились более 6 часов.
По словам представителя России - замруководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака, "похвастаться нечем, обменялись мнениями по всем аспектам урегулирования".
"Встреча политсоветников "нормандской четверки" была полезной, окончательных решений пока не нашли, но договорились встретиться через 2 недели", - добавил он.
Справка УНИАН. Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины. Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).
Встреча политических советников лидеров "нормандского формата"
- Украину на встрече представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, РФ - заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Козак.
- Предыдущая встреча советников руководителей Украины, Франции, ФРГ и России состоялась 11 сентября 2020 года.
- Раньше Ермак заявлял, что встреча "нормандской четверки" на уровне советников, вероятнее всего, состоится в январе.
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