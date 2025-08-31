Закончить войну капитуляцией Украины - не вариант, считает немецкий канцлер.

Война России против Украины затянется надолго, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом он сказал в интервью каналу ZDF.

На вопрос, надеется ли он, что прекращение огня удастся достичь до следующего года, канцлер заявил, что не теряет надежды на это, но и также не имеет никаких иллюзий. Мерц сказал, что он готов к тому, что война в Украине затянется надолго.

"Мы стараемся закончить ее как можно скорее. Но точно не ценой капитуляции Украины", - отметил он.

Видео дня

По словам немецкого лидера, война может закончиться завтра, если Украина капитулирует и потеряет свою независимость, но тогда война угрожает следующей стране.

"Только тогда, послезавтра, очередь наступит следующей страны. А послезавтра будет наша очередь. Это не вариант", - сказал канцлер.

Кроме того, Мерц сказал, что сейчас обсуждаются гарантии безопасности для Украины в случае прекращения огня. По его словам, только тогда можно будет реализовать "много вещей". Также он подчеркнул, что сейчас о введении наземных войск в Украину никто не говорит.

Другие прогнозы относительно окончания войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в Италии сделали прогноз об окончании войны в Украине. По мнению министра иностранных дел и вице-премьер-министра Антонио Таяни, маловероятно, что до конца этого года будет достигнуто мирное соглашение. "Я не хочу быть пессимистом, но маловероятно, что до конца года в Украине будет достигнуто переговорное решение", - сказал он.

Между тем недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что война в Украине может закончиться в ближайшие полгода. Кроме того, он выразил восхищение президентом США Дональдом Трампом, который "участвует в энергичной дипломатии, чтобы попытаться остановить убийства".

Такод президент США Дональд Трамп после переговоров на Аляске с Путиным и встречи в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявлял, что "есть хорошие шансы завершить войну в Украине".

Вас также могут заинтересовать новости: