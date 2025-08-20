Глава Белого дома поделился, что хочет увидеть, чем закончится встреча Зеленского и Путина.

Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления относительно окончания войны в Украине и предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает в Telrgram-канале Clash Report.

"Я считаю, что у нас есть хорошие шансы завершить войну в Украине. Я имел замечательную встречу с президентом Путиным, я имел замечательную встречу с президентом Зеленским, но у них очень и очень сложные отношения. Поэтому посмотрим, как у них получится договориться", - рассказал глава Белого дома.

Хотя, по его мнению, завершить войну в Украине довольно сложно, но он настроен оптимистично. Трамп добавил, что закончил уже шесть войн и ему нравится их останавливать.

Президент США еще отметил, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, и считает, что "всегда хорошо, когда две ядерные державы ладят между собой".

Заявления США относительно войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт сообщила, что США не будут отправлять своих военных в Украину после завершения войны. В то же время, Левитт добавила, что если это решат сделать страны Европы, США готовы предоставить им средства для военных. Также она добавила, что Трамп в постоянном контакте с союзниками в Европе и НАТО.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным заявил, что вопрос территориальных требований должны обсуждаться непосредственно с украинским лидером Владимиром Зеленским. Также глава Белого дома посоветовал Путину быть "реалистом". По данным Axios, гарантии безопасности стали ключевой темой встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

