По мнению итальянского министра, маловероятно, что Украина и Россия достигнут мирного соглашения до конца этого года.

Маловероятно, что до конца этого года будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией, заявил министр иностранных дел и вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни на пресс-конференции. Об этом пишет Corriere Della Sera.

После того, как на заседании Кабинета министров Италии была одобрена реформа МИД, Таяни провел пресс-конференцию. На ней он, в частности, сообщил, что послом в России Италия назначила Стефано Бельтраме, который раньше был послом в Австрии.

Также министр иностранных дел Италии прокомментировал переговоры по завершению войны между Украиной и Россией.

"Я не хочу быть пессимистом, но маловероятно, что до конца года в Украине будет достигнуто переговорное решение", - сказал он.

Другие прогнозы об окончании войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф недавно ответил, удастся ли закончить войну в Украине до конца 2025 года. Он, в частности выразил уверенность, что компромисс в течение ближайших месяцев может быть найден, а значит, и мирное соглашение между Украиной и Россией можно будет заключить до конца 2025 года, а может, и раньше.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал заявление о том, когда закончится война в Украине. По его словам, это может произойти в ближайшие полгода. Кроме того, он выразил восхищение президентом США Дональдом Трампом, который "участвует в энергичной дипломатии, чтобы попытаться остановить убийства".

Тем временем The Hill пишет, что российский диктатор Владимир Путин никогда не закончит войну в Украине, и приводит 5 аргументов в пользу этого мнения. Первый - то, Россия верит, что Украина как государство должна быть уничтожена. Во-вторых, учитывая, что с начала полномасштабной войны погибли и получили ранения более 1 миллиона россиян, а также санкции против РФ разрушили экономику, только сокрушительная победа будет приемлемой для страны-агрессора. В-третьих, Путин понимает, что как только завершится война - сотни тысяч демобилизованных агрессивных солдат набросятся на российское общество, и уровень преступности станет выше. В-четвертых, военная экономика РФ приносит пользу значительной части населения страны и элитам. И последнее то, что война против Украины позволяет Путину делать вид, что Россия все еще остается великой державой.

