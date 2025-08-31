Кривонос отметил, что пока Путин, вероятнее всего, продолжит пытаться захватить как можно больше территории Украины.

Войну в Украине можно закончить уже до конца 2025 года. Тем не менее многое зависит от того, как будут действовать США. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Фабрики новостей".

У него спросили, возможно ли завершить войну до 31 декабря 2025 года, так как такую задачу поставили перед собой США. Кривонос не исключает такое развитие событий, но подчеркнул, что для завершения боевых действий необходимы определенные условия.

"Знаете, мы уже не первый раз слышим заявления о том, до какого срока и что нужно сделать... Мы, в принципе, можем понять, что войну можно закончить за полтора-два месяца в случае четкой и жесткой позиции США по отношению к России и введения реальных и жестких санкций против ее экономических возможностей в торговле, и особенно в двусторонней торговле", - сказал он.

Видео дня

Кривонос добавил, что российский диктатор Владимир Путин пока, вероятнее всего, будет пытаться понемногу "откусывать" куски территории Украины, как он это системно делает на протяжении последнего года. По его словам, это будет продолжаться, пока пустые обещания не перейдут к реальным действиям.

В Италии сделали прогноз об окончании войны в Украине

Ранее министр иностранных дел и вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни заявил, что до конца 2025 года мирное соглашение между Украиной и Россией, вероятнее всего, не будет достигнуто. Он скептически относится к переговорам между Киевом и Москвой.

"Я не хочу быть пессимистом, но маловероятно, что до конца года в Украине будет достигнуто переговорное решение", - сказал Таяни.

Вас также могут заинтересовать новости: