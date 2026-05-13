Писториус заявил о переломном моменте в войне в пользу Украины

Он также указал на слабые стороны РФ как в экономике, так и на фронте.

В войне в Украине прослеживаются признаки переломного момента. Об этом заявил министр Германии Борис Писториус, передает Welt.

"Я считаю, что украинцы действительно имеют преимущество. Россия переживает период слабости как в экономическом и внутреннем плане, так и на поле боя", – сказал Писториус, добавив: "Украинцы достигают значительного прогресса. Удары по российской военной инфраструктуре в тылу становятся все более точными и дают результат".

Издание отмечает, что Писториусу на украинских командных пунктах показали, как дроны используются для разведки и борьбы с российскими системами вооружения и солдатами. Также он собственными глазами увидел операции Сил обороны Украины. Журналисты пишут, что Украина заметно развила свои возможности по сравнению с прошлым годом. И от этого, по мнению издания, выигрывают и немецкие вооруженные силы в рамках стратегического партнерства.

"Сегодня многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины", – отметил Писториус.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Писториус посетил Киев, где провел переговоры по вопросам оборонного сектора. В частности, он заявил, что Украина и Германия планируют запустить совместное производство дронов. По его словам, речь идет как о дронах с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных преодолевать расстояние до 1500 километров.

Также во время своего визита Писториус призвал не вериться очередным заявлениям Путина о том, что он якобы хочет мира. Министр обороны Германии подчеркнул, что если бы это было правдой – он бы начал надежное перемирие и согласился провести мирные переговоры без условий, которые неприемлемы для Украины.

