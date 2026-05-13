Перемирие близко: эксперты дали прогноз, когда наступит поворотный момент в войне, - DW

Война в Украине может закончиться до конца года, но все зависит от выборов в США.

Западные наблюдатели и военные аналитики считают, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть уже близко – и промежуточные выборы в США могут сыграть ключевую роль в завершении войны, пишет DW.

"На линии фронта фактически сложился тупик. Ни одной из сторон не удалось добиться существенных территориальных приобретений, и Украина усиливает атаки на нефтеэкспортную инфраструктуру в глубине российской территории. Тем временем, рейтинги одобрения лидера России Владимира Путина резко падают", - отмечается в статье.

Курт Волкер, который до 2019 года был специальным представителем президента США Дональда Трампа по Украине, отмечает, что Украина находится в более сильной позиции, чем раньше.

Он считает, что Киев значительно сократил свою зависимость от западных поставок оружия и вместо этого способен покрывать "до 60% или 70%" своих собственных потребностей. Это означает, что Украина может продолжать воевать, даже если США прекратят поставки оружия через европейских партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что ожидает усиления давления со стороны Трампа по мере приближения осенних промежуточных выборов, чтобы заставить Украину принять условия прекращения огня, предложенные Россией. Однако Эвелин Фаркас, эксперт по внешней политике и бывший сотрудник Пентагона, считает, что Зеленский сможет выдержать это давление.

Серьезные переговоры после выборов в США

Фаркас и Волкер согласны с тем, что промежуточные выборы в Палату представителей в ноябре станут критическим поворотным моментом, поскольку они могут ослабить позиции Трампа в Республиканской партии.

"Этого будет достаточно, чтобы оказать давление на правительство США и заставить его продолжать поддерживать Украину и НАТО", – говорит Фаркас.

При этом экономическая ситуация внутри страны может подтолкнуть Москву к рассмотрению мирного соглашения.

Волкер при этом не верит, что Россия когда-либо согласится на мирное соглашение с Украиной, однако допускает, что Путин мог бы согласиться на прекращение огня, "и, я думаю, мы приближаемся к этому моменту".

Он добавляет, что пока переговоры о прекращении войны были "фарсом", но новые обстоятельства в России и потери, понесенные его страной в войне, могут вынудить Путина к решительным действиям. Время, по его словам, не на стороне Москвы.

Но, хотя аналитики сходятся во мнении, что переломный момент неизбежен, у них разные мнения о том, как скоро это может произойти. Волкер говорит, что не исключает значительных изменений до конца года. Вероятность составляет "около 50%".

Фаркас, с другой стороны, считает, что "в 2027 году мы увидим победу украинцев".

Война в Украине - прогнозы

FT пишет, что Россия и Украина не видят особого смысла в продолжении мирных переговоров при посредничестве США. Стороны считают, что дипломатический процесс фактически зашел в тупик и имеет низкие шансы на возобновление в нынешних условиях.

Издание также пишет, что Путин может рассматривать гораздо более широкие территориальные цели в войне против Украины, включая потенциальные амбиции в отношении Киева и Одессы.

