'Это переломный момент': инициатива в войне перешла на сторону Украины, - The Economist

Многое зависит от того, сможет ли Россия противостоять атакам Украины с помощью беспилотников.

В этом году парад в честь Дня победы в Москве 9 мая был скромным и совсем не триумфальным. Впервые за два десятилетия танки и другая военная техника не пронеслись по Красной площади. В результате день, который должен был олицетворять военную мощь России при Владимире Путине, вместо этого показал ее уязвимость и слабость. И, как пишет The Economist, это отражает ситуацию для России на поле боя.

"Впервые почти за три года инициатива в войне, похоже, перешла на сторону Украины. Пережив суровую зиму, когда ее города и энергосистема почти каждую ночь подвергались массированным ударам российских беспилотников и ракет, Украина теперь переламывает ход событий. Она наносит России все больший ущерб практически по всем показателям", - пишет издание.

Так, ожидаемое весеннее наступление России не просто провалилось, в апреле российские войска впервые с августа 2024 года понесли чистые потери территории. По расчетам The Economist, основанным на картах ISW, Россия потеряла контроль над 113 квадратными километрами за последние 30 дней – все это благодаря наземным контратакам и ударам средней дальности; прекращению использования Россией терминалов Starlink на территории Украины; и параноидальному ограничению Кремлем работы мессенджера Telegram.

"В целом, это похоже на переломный момент в войне. Если у россиян не будет никаких результатов от своих усилий, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет рушиться", – говорит Лоуренс Фридман, профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Соотношение убитых и раненых растет

Потери российских солдат, составляющие 35 000 в месяц, превышают темпы набора пополнения со стороны России, и за этими цифрами скрывается более мрачная новая тенденция. Если до прошлого года соотношение убитых и раненых российских солдат могло составлять от 1:2 до 1:3, что плохо по современным меркам, но примерно соответствует показателям прошлых конфликтов, то в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на каждого раненого приходится почти два убитых солдата.

Как отмечает The Economist, соотношение убитых и раненых растет, поскольку значительная часть потерь – возможно, до 80% – теперь обусловлена ударами FPV-дронов, которые выслеживают вражеских солдат и ставят под угрозу попытки медицинской эвакуации.

При этом российские солдаты жалуются, что новые автономные беспилотники Украины неслышны, пока не начнут пикировать. Они используют искусственный интеллект и управляются с помощью оптоволоконных кабелей, чтобы противостоять помехам:

"Сэр Лоуренс утверждает, что зона поражения беспилотников протяженностью около 20 км между линиями фронта расширяется далеко в тыл России, и это оказывает большее влияние на российские операции, чем на украинские. Для Украины гораздо эффективнее уничтожить вспомогательную инфраструктуру для наступления, чем уничтожить немногочисленных военнослужащих, которые сейчас возглавляют атаки".

Глубокие и средние удары

Россия также несет потери от украинских беспилотников средней дальности (от 50 до 300 км). Целями являются склады боеприпасов, склады беспилотников, командно-контрольные пункты, пусковые установки зенитных ракет, радары и пункты развертывания, где сосредоточены бронетехника и войска.

К неудачам на поле боя добавляется увеличение масштаба, дальности и интенсивности глубоких ударных операций Украины в России. В марте Украина впервые превзошла Россию по количеству нанесенных ударов беспилотниками дальнего действия. Регулярно поражаются экономические и военные цели, расположенные почти в 2000 км от украинской границы. Это означает, что 70% населения России находится в зоне досягаемости украинских беспилотников, и эти атаки наносят России психологический ущерб.

При этом размеры России и систематическая кампания Украины по ослаблению ее систем ПВО делают защиту даже ценных объектов практически невозможной.

"Они не могут защититься от ударов беспилотников с помощью средств зональной обороны. И у них нет точечной обороны во многих местах, где она им необходима", - говорит Сет Джонс, старший военный аналитик Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Все решится в ближайшие месяцы

Однако ключевой вопрос заключается в том, являются ли различные неудачи России – на поле боя или в результате разрушения экономической инфраструктуры – показателями того, что возможности Путина в Украине сокращаются.

Лоуренс говорит, что многое зависит от ближайших нескольких месяцев, и в частности от того, сможет ли Россия противостоять наступлению Украины с помощью беспилотников. Еще одна проблема заключается в том, готовит ли Россия свои силы к крупному наступлению летом.

"Трудно представить, как ситуация может улучшиться для России. Если бы вам пришлось докладывать Путину, картина была бы довольно мрачной", - говорит Джонс.

Боец ВСУ отметил, что 60-70% российских оккупантов гибнут, не доехав или не дойдя до линии боевого столкновения. По его словам, россияне отказались от постоянных штурмов, вместо этого выбрали тактику просачивания.

Тем временем аналитики ISW оценили заявление Путина о том, что война в Украине должна скоро закончиться. Они отмечают, что на самом деле нет никаких признаков того, что Россия намерена завершить конфликт, и этим заявлением Путин просто решил "сыграть на чувствах" россиян.

