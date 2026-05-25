Цены на нефть обвалились: аналитики говорят о 'свете в конце туннеля'

Даже если война на Ближнем Востоке закончится завтра, возобновление поставок нефти через Ормузский пролив может занять несколько месяцев.

Цены на нефть в понедельник, 25 мая, упали до двухнедельного минимума. Котировки тянет вниз растущий оптимизм относительно приближения мирного соглашения между США и Ираном, хотя стороны до сих пор не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, таким как блокада Ормузского пролива, сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 9:20 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent упала почти на 5 долларов – до 95,30 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 5,30 доллара – до 91,30 доллара за баррель.

23 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Иран "в основном договорились" о мирном соглашении, которое позволит возобновить судоходство по Ормузскому проливу. По этому проливу до начала боевых действий на Ближнем Востоке транспортировалось примерно 20% мировой нефти и сжиженного газа.

"Несмотря на все оговорки и риски, которые остаются в отношении мирного соглашения и Ормузского пролива, сейчас появился свет в конце туннеля, что принесет некоторое облегчение цен на нефть в ближайшей перспективе", – прокомментировал аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

В то же время Reuters отмечает, что стороны остаются на противоположных позициях по нескольким сложным вопросам, а Трамп в воскресенье заявил, что приказал своим представителям не торопиться с заключением какого-либо соглашения с Ираном. Да и руководитель отдела сырьевой стратегии в инвестиционном банке ING Уоррен Паттерсон напоминает, что США и Иран уже не впервые приближаются к мирному соглашению.

"Мы уже были на этом этапе раньше, но переговоры тогда сорвались. Поэтому рынок, вероятно, будет более осторожным и не будет слишком бурно реагировать", – отметил эксперт.

Но даже если боевые действия на Ближнем Востоке завершатся уже завтра, аналитики ожидают, что восстановление поставок нефти через Ормузский пролив до уровня начала войны на Ближнем Востоке займет месяцы, поскольку поврежденные нефтегазовые объекты потребуют ремонта.

22 мая в СМИ появилась информация, что США и Иран при посредничестве Пакистана заключили соглашение о прекращении войны. Содержание соглашения якобы должны были обнародовать в эти выходные

В то же время, по данным телеканала CBS News, 22 мая администрация президента США Дональда Трампа готовилась к новому раунду военных ударов по Ирану.

