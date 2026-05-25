'Мы больше не вместе': известная украинская телеведущая объявила о разводе

У пары трое общих детей.

Украинская телеведущая, актриса и старшая дочь Снежаны Егоровой – Стася Ровинская – объявила о разводе с мужем-режиссером Ярославом.

Об изменениях в личной жизни она сообщила в своем Instagram. Что стало причиной завершения отношений, которые длились 13 лет, Стася не указала.

"Мы больше не вместе. Благодарна за 13 лет в браке, троих замечательных детей и счастливые моменты. Лучшее впереди для нас обоих", – написала Ровинская.

К слову, Стася и Ярослав были одноклассниками, а в 2014 году сыграли свадьбу. Впоследствии у влюбленных появился сын Эван, через два года – сын Эней, а в 2020 году актриса родила дочь Эмму.

В начале полномасштабной войны их семья уехала за границу, а именно в США. Именно там они сейчас и продолжают жить.

