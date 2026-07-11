РФ реагирует на удары ВСУ усилением информационной войны против Запада, - разведка Эстонии

Россия довольно болезненно реагирует на успешные удары Украины.

Россияне реагируют на успешные украинские удары по различным нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктурным объектам в России активизацией информационной войны против Запада. Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивисельг, передает ERR.

По его словам, на прошлой неделе наибольшая интенсивность боев, как и ранее, сохранялась на Донбассе на направлениях Константиновки, Лимана и Покровска.

"Хотя Российская Федерация еще больше усилила боевую активность, достигнув примерно 270 боевых контактов в сутки, российская сторона не добилась значительных успехов на фронте", - отметил полковник.

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Кивисельг добавил, что для поддержки наземных атак РФ задействовала от 8 500 до 10 000 тактических беспилотных ударных систем в сутки. Атаки дронов сопровождались примерно 90 тактическими боевыми вылетами самолетов в сутки, в ходе которых по стационарным целям на территории Украины сбрасывалось в среднем 280 корректируемых авиабомб.

Российская кампания террора

Военный подчеркнул, что, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о значительных успехах на фронте, у российской стороны на самом деле нет существенных достижений на поле боя. По его словам, из-за фрустрации от неудач в боях РФ нанесла несколько дальних ударов в рамках террористической кампании.

Кивисельг говорит, что во время этих атак у Украины возникли проблемы с перехватом баллистических ракет.

"Нехватка у Украины боеприпасов для систем Patriot именно во время отражения этих баллистических атак дала России возможность статистически уменьшить количество атак с применением баллистических ракет. Если в июне россияне использовали в среднем 40 баллистических ракет на один удар, то в начале июля мы видим, что их количество сократилось примерно на треть, то есть используется около 30 ракет. Вероятно, россияне считают, что с меньшим количеством ракет они смогут достичь того же эффекта, для которого раньше им приходилось использовать больше ракет", - заявил эстонский чиновник.

По его словам, Украина одновременно расширила спектр целей и дальность ударов, наносимых по территории РФ.

"Это можно разделить на две крупные кампании. Во-первых, изоляция Крымского полуострова, и, во-вторых, нейтрализация энергетической инфраструктуры и экспортного потенциала России. В результате таких системных ударов в России были атакованы как минимум шесть аэродромов, где было уничтожено или повреждено не менее семи боевых самолетов и неизвестное количество дронов "Шахед". Продолжаются удары по транспортной инфраструктуре и портам, в частности по морским портам Усть-Луга и Высоцкий, расположенным недалеко от нас в восточной части Финского залива. Кроме того, в районе Керчи был атакован паромный терминал, а в Азовском море - как минимум 19 судов, которые снабжали Крымский полуостров топливом или другим военным снаряжением. Такие атаки в Крыму и Азовском море можно считать относительно успешными", - рассказал полковник.

Россия реагирует информационной войной

Кивисельг говорит, что Россия довольно болезненно реагирует на успешные удары Украины с большого расстояния.

"Для этого используется враждебная антизападная риторика, сопровождающаяся угрозами и демагогией. Главным обвинением является то, что причиной успеха Украины является помощь и поддержка со стороны Запада", - подчеркнул он.

Военный добавил, что в рамках таких враждебных нарративов РФ также подвергла нападкам страны Балтии и Финляндию, подчеркивая, что эти государства позволяют украинцам использовать свое воздушное пространство для атак на Россию.

Также Кремль время от времени начал заявлять, что речь идет уже не о специальной военной операции, а о полномасштабной войне, ведь ряд стран Европы и США поддерживают Украину информацией, разведданными, снаряжением и вооружением.

"Все эти заявления, скорее всего, служат целям скоординированной информационной операции, вероятная цель которой - вызвать на Западе ощущение угрозы в связи с возможной эскалацией и подорвать единство в дальнейшей поддержке Украины. В этом контексте можно рассматривать и темы, которые в последнее время публично обсуждались, касательно возможных провокаций со стороны России и даже военных приготовлений в направлении стран Балтии. Однако на данный момент это следует рассматривать скорее как часть информационной войны, развязанной Россией с целью оказания влияния на западное общество. Как и ранее, мы не видим со стороны России никаких военных приготовлений к проведению в ближайшем будущем военной операции в странах Балтии или в этом регионе", - заверил Кивисельг.

НАТО и Россия - последние новости

Ранее The Telegraph писал, что хакеры из РФ следили за поставками оружия Украине возле баз НАТО через взломанные камеры. Спецслужба Нидерландов сообщила, что российским хакерам удалось взломать камеры, поскольку многие устройства были недостаточно защищены из-за стандартных паролей и устаревшего программного обеспечения.

В то же время в Forbes рассказали, что Россия готовит армию дронов к "большой войне" с НАТО. Как отметил один из экспертов, стремление Москвы объясняется тем, что война против Украины не принесла Кремлю быстрой победы, а президенту РФ Владимиру Путину нужен военный успех.

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