В укрытия нельзя пускать 'только жильцов' или выгонять людей с животными, - Лубинец

Лубинец призвал власти немедленно устранить проблемы с укрытиями.

Укрытия не могут быть "только для жителей", и из них нельзя выгонять людей с домашними животными. Об этом в своем Telegram-канале заявил Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Он отметил, что этой ночью, когда Россия вновь атаковала Украину, более 56 тысяч человек в Киеве провели ночь в метро, спасаясь от ракет и дронов. Однако, по словам омбудсмена, даже во время обстрелов не все могут попасть в укрытие.

"Поступают сообщения, что в отдельных случаях людей просто не пускали внутрь. Это недопустимо. Укрытия должны быть открытыми и доступными для каждого, кто ищет спасения", – подчеркнул Лубинец.

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Он подчеркнул, что человека нельзя не пустить в укрытие, когда над ним летят ракеты и дроны. Кроме того, добавил уполномоченный:

нельзя требовать документы или выяснять прописку;

нельзя говорить, что укрытие "только для жильцов", или не пускать человека с ребенком;

нельзя выгонять людей с домашними животными – никакого законного запрета на пребывание в укрытии с питомцами не существует.

"Если вас не пускают в укрытие во время воздушной тревоги, – немедленно обращайтесь в Национальную полицию Украины", – призвал Лубинец.

Мониторинг укрытий

Он также рассказал о статистике мониторинговых визитов Офиса омбудсмена, которая показала, что 93% проверенных укрытий имели недостатки, а 80 объектов вообще не функционировали, хотя в приложении "Дія" числились как доступные. По итогам этих проверок было дано 3 тыс. 996 рекомендаций по устранению нарушений.

"Работа продолжается ежедневно: в 2026 году мы уже провели 775 мониторинговых визитов и дали ещё 2 863 обязательные рекомендации", – сообщил омбудсмен.

Устранение недостатков

Так, Лубинец обратился к органам государственной власти и органам местного самоуправления с тем, что:

необходимо немедленно устранять системные проблемы с укрытиями;

необходимы средства на их строительство, модернизацию и надлежащее содержание;

необходим реальный, а не формальный контроль за их готовностью;

необходим беспрепятственный доступ для всех людей, в частности для маломобильных групп населения;

необходима ответственность тех должностных лиц, чьи решения или бездействие могут поставить под угрозу человеческую жизнь.

Ночная атака России на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под ударом оказались, в частности, Киев и область, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области. Сообщалось, что в различных регионах Украины погибли 8 человек, десятки получили ранения.

В частности, в Киеве один человек погиб, а ещё двое получили ранения. В Киевской области пострадали пять человек, среди которых один ребёнок.

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