ВСУ, вероятно, освободили два села в Донецкой области и оттеснили россиян, – ISW

Украинские подразделения продвинулись по полосе территории к северо-востоку и востоку от Тернового.

Украинские военные, вероятно, добились новых успехов в Донецкой области. По оценке американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины продвинулись в районе Тернового и, возможно, освободили два населенных пункта.

Аналитики ISW, ссылаясь на геолокацию видеоматериалов, сообщают, что украинские подразделения продвинулись по полосе территории к северо-востоку и востоку от Тернового. По мнению экспертов, это свидетельствует о вероятном освобождении сел Новогеоргиевка и Березовое.

Кроме того, украинским военным удалось вытеснить российские подразделения из части села Новогригоровка, расположенного южнее.

Видео дня

По данным ISW, один из российских военных блогеров заявил, что ВСУ проводят контрнаступательные действия в этом районе и отбросили российские силы на расстояние от пяти до восьми километров вблизи нескольких населенных пунктов.

Другой российский блогер выразил опасения, что украинские войска могут в ближайшее время вернуть под свой контроль оккупированный поселок Комар, расположенный к северо-востоку от Тернового.

ISW также сообщает о продвижении украинских военных к востоку от Доброполья, недалеко от Гуляйполя. Впрочем, в этом районе ситуация остается сложной. Геолокация кадров свидетельствует, что отдельным российским группам удалось проникнуть за украинские позиции и закрепиться в районах Косовцево и Воздвижковки. Аналитики отмечают, что бои на этом участке фронта продолжаются.

ISW подчеркивает, что информация о ходе боевых действий основана на анализе открытых источников, в частности геолокации видео и спутниковых данных. Большинство заявлений сторон конфликта не может быть независимо подтверждено в режиме реального времени.

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, ВСУ заблокировали логистику оккупантов на юге Украины. Как сказал военный эксперт Павел Нарожный, такая ситуация должна конвертироваться в успехи Сил обороны Украины на фронте.

Накануне командир 34-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Пулинец сообщил, что украинские морские пехотинцы вытеснили российских военных с части островов в дельте Днепра между Херсоном и временно оккупированными Олешками. Речь идет об островах Алексеевский, Круглик, Корабелов и Потемкинский. Ранее российским подразделениям удавалось закрепиться на этих участках, однако сейчас их контролируют украинские морские пехотинцы.

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