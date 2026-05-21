Не только Донецкая область: эксперт раскрыл цели России на фронте этим летом

В частности, противник перебрасывает значительные силы на Запорожское направление.

Ключевой целью РФ на весенне-летнюю наступательную кампанию этого года является полный захват Донецкой области. Об этом рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью "Главреду".

"Приоритетной целью России летом и осенью будет захват Донецкой области. Краматорск, Славянск и Константиновка - это те города, которые российские войска должны захватить. Без этих городов Россия не представляет себе окончания этой войны", - рассказал Ступак.

Он добавил, что российские оккупанты уже фактически взяли под контроль Покровск. Также он отметил, что враг сосредоточил около 106 тысяч своих военных вблизи Мирнограда. В то же время он отметил, что до февраля враг удерживал в этом районе почти 170 тысяч войск.

"На всех остальных направлениях россияне наступают только потому, что имеют для этого возможности, а украинских военнослужащих там меньше", - добавил Ступак.

По его словам, важной целью для врага также остается Запорожское направление. В частности, захватчики продолжают наступать в районах Степногорска и Гуляйполя. Для этого они, в частности, перебрасывают значительные силы. Аналитик отметил:

"Остается несколько горячих точек в Сумской и Харьковской областях. А Донецкая - горит вся. В России есть группировка, которая по замыслу Москвы должна подойти к Запорожью и осуществлять хаотичные обстрелы города. Однако реализовать эти планы не получается. Более того, нашим военным удается оттеснить россиян от Запорожья".

Ранее Роман Погорилый, соучредитель и аналитик мониторингового проекта Deep State, сообщил, что РФ оккупировала Покровск и Мирноград. По его словам, враг накапливает силы и ресурсы в этом регионе для дальнейшего наступления, вероятно, в район Доброполья.

Между тем, спикер 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вадим Карпьяк сообщил, что у РФ стоит цель захватить "какой-то областной центр". По его словам, приоритетными вариантами для оккупантов остаются Харьков и Сумы.

