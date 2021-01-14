Отец погибшего военнослужащего через суд добился, чтобы ГБР открыло уголовное производство по факту возможной бездеятельности Верховного Главнокомандующего, которая привела к смерти.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал свою версию гибели разведчика Ярослава Журавеля, чья смерть в "серой зоне" в районе ООС потрясла украинцев.

Интервью с Хомчаком вышло на Obozrevatel.

«Начну с того, что всего этого вообще могло не случиться. Был запрет на то, чтобы ходить в "серую зону". Вообще выходить за свои позиции и лезть туда, где за шесть с половиной лет все нашпиговано минами, где все простреливается. Этот запрет нарушили Красногрудь, Журавель и еще два матроса, которые стояли на наблюдательном посту… Есть предположения, что они хотели провести разведку, еще что-то. Но мы уже не узнаем, так как их среди нас уже нет», - генерал-полковник.

По его словам, бойцы с наблюдательного поста пошли в разведку, хотя им якобы никто не давал таких распоряжений.

«Они нарушили все приказы, которые были. Если вы хотели услышать, что произошло – тогда я прямо это говорю», - заявил Хомчак.

После возвращения группы на свою позицию было принято решение забрать тело Красногрудя из «серой зоны».

«Первым – Журавель, за ним офицер-сапер морской пехоты, потом остальные. Доходят до зоны видимости тела Красногрудя и в этот момент из кустов раздается очередь. Журавель падает. Группа вся возвращается. Им задают вопросы – где Журавель? Они отвечают, что он – 200-й, а вернулись, чтобы всю группу не подставить под удар», - рассказал Хомчак.

Читайте такжеГБР должно открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе - решение Печерского суда

После этого командир отправил беспилотник, который зафиксировал, что разведчик Журавель жив, оказывает себе медицинскую помощь после ранения.

«Формируют новую группу, чтобы эвакуировать Журавля. Эта группа разминулась на каких-то метров 50 с местом, где Журавель попал ранее в зону видимости, где мы его потеряли и где подорвался боевой медик Николай Илин ("Эстонец"). Где получил ранения лейтенант – командир группы. Два бойца, которые их прикрывали, успели отойти», - отметил Главнокомандующий ВСУ.

В итоге, по словам Хомчака, еще один военнослужащий погиб, второй был ранен, а Журавель исчез из виду.

Что известно о смерти Ярослава Журавля

13 июля при попытке эвакуации погибшего разведчика в "серой зоне" возле Зайцевого обстреляли группу, которая должна была забрать тело. Украинская сторона заявила, что была договоренность о режиме тишины, бойцы имели белые каски — это же подтверждают и кадры с дрона.

Впрочем, группу обстреляли, на поле боя остался раненый сержант Ярослав Журавель. Он потерял много крови и умер. Тело бойца террористы передали лишь через восемь дней после ранения - 21 июля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко