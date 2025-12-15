Российская многоцелевая версия иранского Shahed-136 получила еще одно назначение, а опыт такого применения, вероятно, будет передан Ирану.

Украинские разведчики раскрыли строение, компоненты и перечень предприятий по производству российского БпЛА "Герань-2" серии "Э", оснащенного авиационной ракетой Р-60.

Как сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны, россияне адаптировали старую советскую разработку - авиационную ракету класса "воздух-воздух" Р-60 - для установки на "Герани". Это сделано с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, которые охотятся на российские беспилотники.

По данным разведчиков, ракета с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД (П-62-1МД) устанавливается на специальный кронштейн, расположенный в верхней передней части фюзеляжа "Герани". БпЛА оснащен двумя сетевыми камерами - в носовой части и позади пускового устройства ракеты. Передача видео и команд управления осуществляется через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Полетный контроллер, навигационные и инерциальные блоки остаются типичными для других "Гераней". Для спутниковой навигации в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы используется 12-канальный помехозащищенный модуль "Комета". Электронная начинка также включает одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 (Великобритания), трекер и два GSM-модема для передачи телеметрии.

Как отмечают в ГУР, страны происхождения электронной компонентной базы остаются стандартными для российских БпЛА этого типа: США, Китай, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания. Вероятный принцип применения ракет заключается в передаче изображения с камер, установленных на дрон, через mesh-модем оператору, который, в случае появления украинского самолета или вертолета в зоне поражения, подает блоку автоматики ракеты команду на ее пуск. После пуска, тепловая головка самонаведения Р-60 самостоятельно захватывает цель.

"Вероятен также вариант с предварительным захватом цели головкой самонаведения и передачи соответствующей информации оператору, который дает команду на пуск", - рассказали разведчики.

В ГУР отметили, что основная цель новой разработки - создание угрозы для украинской армейской и тактической авиации, снижение эффективности ее работы по перехвату вражеских БпЛА. Таким образом, российская многоцелевая версия иранского Shahed-136 получает еще одно назначение, а опыт такого применения, вероятно, также будет передан Ирану.

Как писал УНИАН, Россия начала активно применять Shahed-107 в войне против Украины. В ГУР рассказали, что электронная составляющая иранских Shahed-107, которые РФ использует для ударов по прифронтовым регионам Украины, - США, Швейцария, КНР, Япония, Тайвань, Нидерланды и Ирландия. "Shahed-107 - это беспилотный летательный аппарат типа верхнеплан с размахом крыльев 3 метра и Х-образным хвостовым оперением, которое выполняет функции стабилизации.

