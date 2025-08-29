Пока официально было подтверждено применение одного такого дрона, отметил Романенко.

СМИ сообщили о том, что во время атаки по Украине в ночь на 28 августа российские оккупанты использовали ударный дрон "Герань-3". Он имеет турбореактивный двигатель, и его легко отличить от других беспилотников по характерному свисту.

Об этом рассказал в комментарии "Украинскому Радио" авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко. Он отметил, что пока что был официально подтвержден только один случай применения такого беспилотника.

"По размерам и корпусу это та же "Герань-2". Однако вместо поршневого двигателя установлен реактивный двигатель небольшой мощности. Сегодня (28 августа, – ред.) нашли чешский двигатель. Но в целом устанавливают более мощные китайские двигатели, которые обеспечивают скорость до 500 км в час", – пояснил он.

По словам Романенко, с одной стороны это может усложнять перехват целей. Однако с другой стороны это также открывает новые возможности для мобильных групп – они могут использовать ПЗРК.

"Поскольку есть источник тепла, тепловое наведение помогает их эффективно сбивать. Боевая часть у них стандартная – 50-килограммовая осколочно-фугасная зажигательная боевая часть. То есть она ничем не отличается от обычных шахедов", – констатировал эксперт.

"Герань-3": что известно о применении новых дронов

Ресурс Clash Report сообщил, что прошлой ночью во время атаки на Киев россияне использовали дрон "Герань-3". Там опубликовали фото беспилотника и его компонентов.

Но это не первый случай их применения. В июне украинский портал Defence Express сообщал, что во время атаки по Киеву РФ использовала новый реактивный "Шахед", вероятно российского производства – "Герань-3". Дрон был сбит и сгорел, но среди обломков был найден малогабаритный реактивный двигатель.

