По словам специалистов, дальность применения этого беспилотника составляет около 300 км.

Электронная составляющая иранских Shahed-107, которые РФ использует для ударов по прифронтовым регионам Украины, - США, Швейцария, КНР, Япония, Тайвань, Нидерланды и Ирландия.

Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которое обнародовало составные части и иностранную элементную базу указанного иранского БпЛА. Сейчас, по данным разведки, Россия начала активно применять Shahed-107 в войне против Украины.

Говорится, что впервые публично его представил иранский Корпус стражей исламской революции в июне 2025 года во время обострения ирано-израильского конфликта.

"Shahed-107 - это беспилотный летательный аппарат типа верхнеплан с размахом крыльев 3 метра и Х-образным хвостовым оперением, которое выполняет функции стабилизации. Корпус изготовлен из углепластика, силовые элементы конструкции - из алюминия", - рассказали разведчики.

В исследованном образце установлена кумулятивная осколочно-фугасная боевая часть весом 15 кг, которая по своим характеристикам аналогична другим боевым частям иранских "шахедов". Силовая установка представлена китайским двухтактным бензиновым двигателем DLE 111. Говорится, что подобные малолитражные двигатели ранее неоднократно фиксировались в составе российских БпЛА "Гербера", "БМ-35", "Пародия" и "Дельта".

По словам специалистов, учитывая объем топливного бака (28 литров), дальность применения Shahed-107 составляет около 300 км. Его система навигации построена на инерциальной навигационной системе (IMU), подобной Sadra, защитном блоке от помех и четырехэлементной помехоустойчивой антенне. Управление полетом осуществляется полетным контроллером (FCU), который передает команды на сервоприводы элевонов и двигателя.

"География электронной компонентной базы этого БпЛА традиционна для иранских и российских разработок: США, Швейцария, КНР, Япония, Тайвань, Нидерланды, Ирландия. Появление Shahed-107 в России и его применение против Украины - это еще одно доказательство углубления сотрудничества между Тегераном и Москвой", - отмечают в ГУР.

Иранское оружие, констатируют разведчики, продолжает проходить боевые испытания именно на украинской земле - в противостоянии с западными оборонными технологиями. Также подчеркивается, что полученные агрессорами технологические данные могут быть использованы в будущих дестабилизирующих действиях в различных регионах мира.

Напомним, ранее в ГУР Министерства обороны Украины рассказали, что российские захватчики увеличили радиус действия своих авиационных бомб до 200 километров, что позволяет вражеским самолетам избегать зоны действия украинской системы противовоздушной обороны.

По данным украинской разведки, РФ планирует применять управляемые модульные планировочные бомбы (КМПБ). Благодаря оснащению турбореактивным двигателем их дальность полета может достигать 200 км.

Говорилось, что подобные средства, имеющие дальность полета до 75 км, противник преимущественно применяет для ударов по объектам на территориях прифронтовых и приграничных регионов Украины. КМПБ имеет дальность полета до 200 км.

