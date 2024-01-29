Автомобиль уже успешно помогает выполнять логистические задачи непосредственно в зоне боевых действий.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал защитникам Украины полноприводный внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бойцов 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

"Спасибо Favbet Foundation за переданный нам полноприводный пикап Nissan Navara. Вместе к победе", - говорится в видеообращении бойцов.

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Автомобиль уже успешно помогает выполнять логистические задачи непосредственно в зоне боевых действий.

Всего с начала российского вторжения силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов различного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии Фонда Favbet Foundation составила уже более 210 млн грн.