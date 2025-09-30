Увеличилось количество российских штурмовых групп и количество солдат, которые перемещаются в каждой группе.

Российские войска продолжают штурмы на Донбассе, однако несут критические потери. В Институте изучения войны рассказали о ситуации на фронте, в частности, о российских потерях возле Доброполья и Новопавловки.

Как отмечают аналитики, российская армия продвинулась на Северском направлении в районе Константиновка-Дружковка. При этом ВСУ имеют успехи в районе Доброполья.

29 сентября Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил, что часть российских подразделений находятся в окружении на Добропольском направлении

При этом офицер украинской бригады, действующей в районе Доброполья, сообщил об увеличении количества российских штурмовых групп и количества солдат, которые перемещаются в каждой группе.

"По его словам, российские войска ежедневно несут в среднем 10 потерь среди личного состава - по сравнению с предыдущим средним показателем от двух до пяти человек. После того, как подразделения российской морской пехоты недавно вступили в боевые действия в зоне ответственности бригады, количество российских атак и потерь возросло".

Военный также сообщил, что российские войска в этом районе имеют проблемы с поставками топлива и смазочных материалов из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

При этом на Новопавловском направлении ВСУ начинают оттеснять российские войска в зону ответственности бригады.

В частности, по сообщениям украинских военных, дроны ВСУ блокируют продвижение российских войск вдоль логистических путей, поэтому российские войска передвигаются пешком в пределах 20 километров от линии фронта, чтобы избежать обнаружения дронами. В результате лишь один из 10 российских солдат достигает украинских позиций.

Ситуация под Добропольем

29 сентября Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский рассказал о последнем обновлении ситуации на Добропольском направлении.

В частности, за период контрнаступательной операции Силы обороны освободили около 175 кв. км территории, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв. км. Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники.

Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные - 1769.

