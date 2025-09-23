Представитель ОСУВ "Днепр" отметил, что врага надо "выжать" из окрестностей Родинского.

Говорить о серьезном успехе Сил обороны на Добропольском направлении можно будет тогда, когда врага удастся оттеснить с окраин Родинского. Об этом спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сказал в эфире телемарафона.

По его словам, враг на Добропольском направлении еще в прошлом месяце сильно растянулся, и сейчас оккупанты "пожинают плоды этой ошибки". В то же время, отметил он, значительная часть оккупантов закрепилась в окрестностях Родинского Донецкой области.

"И это создает угрозу в том числе и для города Покровск. Поэтому говорить об успехе Сил обороны можно только тогда, когда врага удастся оттуда "выжать", иначе сохраняется угроза для Покровского направления", - подчеркнул Трегубов.

Также он рассказал, что враг делает постоянные попытки проникнуть в город Покровск, используя инфраструктурные объекты, особенности местности. По его словам, иногда россияне прибегают к хитрости - переодеваются в одежду гражданских или даже в форму ВСУ. "Хотят просочиться в город, закрепиться и "выжимать" оттуда украинских военных. А наши пытаются их уничтожить на подходах к городу, потому что иначе это делать сложнее", - добавил Трегубов.

Ситуация на Добропольском направлении

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил в социальной сети Facebook, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия на Добропольском направлении и продвигаются вперед. По его словам, за предыдущие сутки восстановлен контроль над 1,3 км², проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области. Он отметил, что штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись на расстояние от 200 м до 2,5 км.

По данным Сырского, общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них безвозвратные - 1492. Продолжается пополнение "обменного фонда" для возвращения украинских защитников и защитниц из российской неволи.

