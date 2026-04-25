Россияне массированно атаковали Украину ракетами и дронами: есть пострадавшие

Российский беспилотник нанес удар по жилому дому в Салтовском районе Харькова.

В ночь на 25 апреля российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Обновлено 05:11. Четверо человек получили ранения из-за российской атаки по Днепру, сообщил глава ОВА Ганжа. Четырехэтажный жилой дом частично разрушен.

"Это женщины 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина. Все госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести", - добавил он.

Обновлено 05:04. Доразведка по крылатым ракетам, но в небе остается несколько десятков беспилотников, атакующих Днепр и Белую Церковь.

Обновлено 04:56. Ракета на Киев со стороны Обухова и БпЛА курсом на Кропивницкий.

Обновлено 04:50. Ракеты в районе Белой Церкви и Канева. В Днепре слышны звуки взрывов.

Обновлено 04:41. Ракеты на Чернигов мимо Козельца, на Нежин и Мену. Также большая группа БПЛА приближается к Днепру.

Обновлено 04:32. Несколько ракет летят в Киев с востока и юга.

Обновлено 04:16. Группа ракет на Киев, Смелу, Черкассы и Пирятин.

В Днепре также атакован промышленный объект, последствия устанавливаются, сообщил руководитель ОВА Ганжа.

Обновлено 04:16. Группы крылатых ракет с Одесской области курсом на Винницкую, Кировоградскую. Ракета на Умань и дроны к Белой Церкви.

В Харькове пострадала транспортная инфраструктура - в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод.

Обновлено 04:05. Группы крылатых ракет мимо Вознесенского курсом на Одесщину.

Из-за атаки россиян на Днепр поврежден 4-этажный дом - есть раненые. Об этом сообщил глава ОВА Ганжа.

Обновлено 03:55. Ракеты из Николаевщины и Днепропетровщины в направлении Кировоградщины, Вознесенска и Днепра.

Обновлено 03:47. Группы крылатых ракет в Херсонской области: мимо Горностаевки/Берислава, курсом северо-западным, дальше - на Николаевщину.

Обновлено 03:37. Крылатые ракеты и дроны на Синельниково/Днепр с востока. Также дроны на Белую Церковь.

Обновлено 03:26. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил об атаке на город.

"Загорелись несколько пожаров. Есть поврежденные дома. Предварительно, обошлось без пострадавших", - написал он.

Также попадания зафиксировали в Киевском районе Харькова, сообщил мэр Терехов.

Обновлено 03:10. Несколько групп БпЛА с востока в направлении Каневского водохранилища и Переяслава Киевской области. Также дроны на Пирятин и Днепр.

"Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря", - написали там.

Также было запущено большое количество ударных дронов.

"Группа БПЛА курсом на Днепр. БПЛА из Полтавщины держат курс на Черкасскую область", - предупредили в ВС.

"Зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажке в Салтовском районе. На данный момент - без пострадавших. Детали выясняем", - сообщил мэр Игорь Терехов.

Удары РФ по Украине

В ночь на 24 апреля российская оккупационная армия нанесла по Одессе массированный удар дронами - погибли два человека, 14 получили ранения. Город был атакован ночью беспилотниками несколько раз, дроны летали прямо над жилыми домами.

Вас также могут заинтересовать новости: