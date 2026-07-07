Мы сможем воевать годами, если переговоры с РФ ни к чему не приведут, – Буданов

По словам Буданова, для нас главное – не потерять наших друзей, партнеров и союзников.

Если мирные переговоры с Россией ни к чему не приведут, то Украина может воевать еще годами. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

"Сможем, поверьте. Годами. В зависимости от того, по какому показателю мы с вами сейчас всё это оцениваем", – сказал он.

По словам Буданова, главное для нас – не потерять наших друзей, партнеров и союзников.

Видео дня

Также глава ОП высказал мнение о том, может ли Россия в этом году провести мобилизацию по образцу 2022 года:

"В 2022 году они не объявляли всеобщую мобилизацию, а провели частичную мобилизацию. Это совершенно разные вещи. Они мобилизовали около 450 тысяч человек в течение одного года. Могут ли они сделать что-то подобного масштаба? Могут. Технически им ничто не мешает. То, что они не хотят этого делать, – это факт. Но если увидят, что другого варианта нет, они это сделают".

Когда может закончиться война: заявления

Как сообщал УНИАН, Буданов считает, что активная фаза войны в Украине может завершиться уже к концу этого года.

По его словам, это окно возможностей связано, в том числе, и с американскими выборами в ноябре, хотя это не самый главный фактор.

Он также добавил, что вопрос о завершении войны будет решаться комплексно – на поле боя и в кабинетах. При этом побудить Путина к завершению войны может только скоординированная работа Украины, США и Европы.

При этом он подчеркнул, что территориальные компромиссы "в принципе невозможны".

Вас также могут заинтересовать новости: