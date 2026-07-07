'Отнеситесь с пониманием': Буданов обратился к жителям Крыма

Он подчеркнул, что все эти неудобства – ради великой цели.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился с посланием к жителям Крыма, призвав их с пониманием относиться к последствиям ударов ВСУ. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Я хотел бы воспользоваться возможностью и сказать тем людям, которые действительно понимают, что Крым – это Украина и это единое целое, и никому никогда не удастся разорвать эту связь, – что им нужно с пониманием относиться к тому, что происходит", – подчеркнул он.

Он отметил, что понимает: успешные удары украинских сил обороны создают для таких людей социальные проблемы.

Видео дня

"Нет бензина, это просто факт. Перебои со светом огромные, часто – с водоснабжением, что в основном является следствием перебоев с электроэнергией. Но все эти неудобства – ради великой цели, а великая цель – это возвращение домой", – подчеркнул Буданов.

Он пояснил, что главная цель ВСУ – перерезать всю южную логистику, поскольку через территорию Крыма проходит снабжение группировки "Днепр".

Ситуация в Крыму

Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что на территории Крыма за двое суток было поражено 16 энергетических узлов. По его словам, такие удары являются частью стратегии по снижению возможностей тылового обеспечения противника и нарушению работы его критической инфраструктуры.

В частности, 6 июля во всех городах и районах Крыма произошел массовый блэкаут.

Сообщалось также, что на всей территории оккупированного полуострова ввели ограничения на продажу топлива населению , а работу детских летних лагерей приостановили.

Вас также могут заинтересовать новости: