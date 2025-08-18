По словам украинских военных, враг не имел никаких шансов.

Подразделения 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины остановили врага под Петровкой и взяли в плен российских оккупантов. Об этом заявили в отделении коммуникаций бригады.

"Грамотное командование и слаженные действия 3 десантно-штурмового батальона не дали оккупантам продвинуться вперед. Противника выбили из Петровки и зачистили населенный пункт. Никаких шансов у врага - только потери и паника. Наши воины действовали четко, профессионально и жестко", - отмечают украинские военные.

На видео, которое обнародовала бригада, можно увидеть эпизоды действий буковинских десантников и как они берут в плен россиян. В частности, на записи - шесть солдат РФ, которые рассказывают, как их забросали взрывчаткой и они решили сдаться.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины выбили оккупантов на нескольких участках фронта. По данным Института изучения войны (ISW). В частности, 15-16 августа россияне атаковали вблизи Новоконстантиновки, Варачино и Юнаковки, однако врагу не удалось добиться существенных успехов на севере Сумской области.

Также говорилось, что в Харьковской области захватчики пытаются атаковать небольшими пехотными группами, периодически используют мотоциклы для быстрого передвижения - действия выглядят хаотичными.

На Покровском направлении ВСУ имели успехи - аналитики предположили, что украинские бойцы зачистили несколько населенных пунктов возле Доброполья и выбили россиян из районов Веселого и Грузского. Уже подтверждено освобождение Рубежного, Нововодяного, Петровки и Золотого Колодезя.

