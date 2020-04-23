Боевики на Донбассе стреляли в украинских военных из запрещенных минометов и гранатометов

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

За прошедшие сутки, 22 апреля, пророссийские боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"22 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши защитники адекватно использовали штатное вооружение и жестко пресекали любую преступную деятельность захватчиков. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - говорится в сообщении.

В частности, подразделения из состава оперативно-тактического группировки "Восток" вчера зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных войск. Российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по нашим защитникам возле Марьинки, Богдановку и Красногоровку.

А в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов обстреляли наших защитников недалеко от населенного пункта Орехово.

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Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

"По данным разведки, 22 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников", - добавили в штабе ООС.

С началом єтих суток, 23 апреля, боевики дважды обстреляли украинских военных, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактического группировки "Восток" из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 21 апреля, боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня.