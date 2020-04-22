Боевики на Донбассе семь раз обстреляли украинских военных

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

За минувшие сутки, 21 апреля, пророссийские боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В частности, четыре нарушения режима тишины зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", и еще три обстрела российские оккупанты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные предприняли необходимые меры влияния на оккупационные подразделения и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность", - говорится в сообщении.

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Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

"По данным разведки Объединенных сил, 21 апреля наши подразделения уничтожили двух российских наемников", - добавили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 22 апреля, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупационные войска со станковых противотанковых гранатометов обстреляли наши позиции возле Богдановки. Огнем в ответ Объединенные силы прекратили враждебную провокацию. Потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 апреля, пророссийские боевики на Донбассе 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие этого погиб украинский военный, еще четверо ранены.