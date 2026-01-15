Сибига резко отреагировал на заявление Красного Креста о Белгороде

По его словам, ложная моральная эквивалентность между агрессором и защищающейся страной неприемлема.

В Международном комитете Красного Креста заявили, что недавние удары по критически важной инфраструктуре в Украине и России оставили миллионы людей практически без электроэнергии, воды и отопления на фоне минусовых температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других районах. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в соцсети Х.

"Нападения, наносящие непропорциональный ущерб гражданскому населению, в частности лишающие его доступа к основным услугам, таким как электроэнергия и отопление, которые необходимы для выживания сейчас, запрещены", - отметили в организации.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Красного Креста, назвав его "позорным". По его словам, ложная моральная эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, неприемлема.

"В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону. Неудивительно, что репутация МККК находится в кризисе в результате таких заявлений, которые отбеливают российские военные преступления и еще больше подрывают доверие к организации, особенно учитывая ее длительную неспособность обеспечить систематический доступ к украинским военнопленным и гражданским лицам, незаконно удерживаемым Россией", - отметил глава МИД.

Он также подчеркнул, что глава делегации МККК в Украине будет вызван в МИД Украины для объяснений.

"Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, покинуть свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется чувство реальности", - добавил Сибига.

Критика в адрес Красного Креста

Как сообщал УНИАН, еще в 2024 году уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что будет требовать от доноров МККК прекратить финансирование организации, поскольку она покрывает российские преступления.

Он отметил, что Международная федерация не исключила из своего состава российский красный крест, несмотря на их вероятные преступные действия. Лубинец подчеркивал, что есть примеры, аргументы и факты об их вероятных преступлениях, и требовал проведения прозрачного расследования действий российского Красного Креста и его исключения из Федерации.

