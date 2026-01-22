СБУ показала кадры поражения нефтяного терминала в Краснодарском крае, - источники (видео)

Общая площадь пожара составила около 7 тысяч м².

Центр спецопераций "Альфа" СБУ нанес удары беспилотниками по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. Об этом УНИАН сообщили источники в службе.

Отмечается, что этот порт является одним из крупнейших в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака. Его резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.

В результате атаки были повреждены технологические трубопроводы на причалах. Также поврежден ряд резервуаров с вакуумным газойлем и резервуары с мазутом. В них зафиксировано повреждение запорной арматуры, что привело к утечке нефтепродуктов с последующим возгоранием. Общая площадь пожара составила около 7 тысяч м². Ориентировочные убытки, по предварительной оценке, составляют около 50 млн долл. США.

"СБУ продолжает системно наносить удары по ключевым энергетическим и экспортным артериям РФ, которые обеспечивают поступление средств в бюджет страны-агрессора и напрямую финансируют войну против Украины. Поражение таких объектов имеет критическое значение для ослабления экономических и логистических возможностей врага", - добавил источник в Службе безопасности.

Ранее об ударах по терминалу "Таманьнефтегаз" сообщали и в Генштабе ВСУ. Там также добавили, что Силы обороны поразили ряд средств ПВО России в Крыму и других важных объектов на временно оккупированных территориях.

В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 59Н6-Е "Противник-ГЭ" (н.п. Либкнехтовка); радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" (г. Евпатория); радиолокационную станцию 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаковка).

