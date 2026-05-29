РФ начала больше давить на Беларусь: в ГПСУ предупредили о возможных сценариях

В настоящее время у России нет ударных группировок, но в любой момент она может перебросить их в Беларусь, сообщил Демченко.

Россия начала активнее давить на Беларусь, чтобы та более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины. По словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, в дальнейшем возможны провокации и даже не исключено вторжение. Об этом пишет Радио Свобода.

Как пояснил Демченко, еще с 2022 года Беларусь в направлении границы с Украиной держит небольшое количество своих подразделений, которые периодически ротируются, но их количество не увеличивается.

"В то же время то, что происходит в глубине территории страны, как сообщает разведка, сейчас указывает на то, что Россия активнее начала давить на Беларусь, чтобы та более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины", – заявил представитель ГПС.

Он предположил, что "в дальнейшем могут быть и провокации в направлении нашей границы". Также "нельзя исключать и вторжение".

Вместе с тем, подчеркнул Демченко, ударных группировок у России нет, но в любой момент она может их перебросить на территорию Беларуси и использовать те инфраструктурные объекты, которые строит Беларусь.

Втягивание Беларуси в войну

Как сообщал ранее УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия пытается сильнее втянуть Беларусь в войну. Он рассказал, что "состоялись дополнительные контакты" между россиянами и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, цель которых – "убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям". Как отмечал Зеленский, "Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси – либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси".

Сам Лукашенко пояснил, что Беларусь вступит в войну против Украины только в случае, если страна подвергнется "агрессии". Диктатор заверил, что в Беларуси "не собираются" втягиваться в войну, потому что "в этом нет никакой необходимости, ни гражданской, ни военной".

По мнению аналитиков Института изучения войны, Россия может использовать Беларусь для нанесения ударов по трассе М-06 Киев-Чоп. Комментируя заявление секретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, который сообщил о якобы 116 случаях пересечения украинскими беспилотниками белорусной границы, в ISW отметили, что оно может быть использовано Москвой как оправдание для запуска ударных дронов из Беларуси по украинским объектам, в частности в западных регионах. Речь идет, в частности, о возможности атак по критической инфраструктуре и логистическим маршрутам, включая трассу М-06 Киев-Чоп и железнодорожные пути, соединяющие Украину с Польшей.

