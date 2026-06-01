Украина ударит по Беларуси, если оттуда на нас полетят 'Шахеды', - Флэш

На данный момент нет подтверждений того, что на территории Беларуси строятся базы для запуска "Шахедов", говорит советник министра.

Если на территории Беларуси будут строиться базы и оттуда будут запускаться ударные дроны типа "Шахед" против Украины, Силы обороны в ответ атакуют эти базы. Об этом сказал советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в интервью с ведущей Дарьей Труновой.

"Если будет какая-либо агрессия со стороны России с территории Беларуси или со стороны белорусов с их территории – это дает нам право использовать наше оружие, адекватный и симметричный ответ", – заявил он.

Флэш пояснил, что если будет движение белорусской пехоты через границу, то будут применяться FPV-дроны.

"Если мы будем видеть, что из Беларуси запускают, строят базы "Шахидов" и запускают "Шахиды", то мы будем атаковать эти базы совершенно другим типом БПЛА. Это зависит от того, какая именно угроза будет для нас со стороны Беларуси", – подчеркнул Бескрестнов.

По его словам, на основе разведывательных данных известно, что происходит в Беларуси, отслеживается движение войск, видно, как строятся укрепления, дороги, мол, это не секрет:

"Если Беларусь действительно будет что-то замышлять и делать, мы об этом, я надеюсь, будем знать".

Угрозы со стороны Беларуси

Флэш рассказал, что со стороны Беларуси существует угроза.

"Мы уже наблюдали, как там работали пункты управления "Шахедами", радио – сейчас мы не фиксируем этой активности. Но они могут начать снова это делать. Также была информация, но пока нет подтверждения, что они могут строить там базы для запуска "Шахедов". Действительно, они могут это сделать", – сказал Бескрестнов.

Существует ли угроза для трассы Киев-Чоп

Он сообщил, что с территории Беларуси уже атаковали "Шахедами", когда там работали точки радиоуправления.

"Они очень мощно атаковали нашу железнодорожную трассу направления Киев-Ковель, и там было поражено очень много локомотивов. Но когда мы немного их отпустили, уничтожили эти точки управления, то сейчас у нас там более-менее спокойное направление. Но действительно, они могут атаковать трассу Киев-Чоп, например, в районе Ровно. Потому что там дистанция очень короткая, где-то чуть больше 100 км от границы", – подчеркнул Флэш.

В таком случае, по его мнению, могут применяться реактивные "Шахеды" с mesh-онлайн-управлением с попыткой поиска целей и атаки украинской логистики.

Вместе с тем, как пояснил советник министра, соответствующие риски понятны и есть готовность отвечать, в том числе с привлечением перехватчиков и средств РЭБ против mesh-сетей.

"И будем пытаться защищать нашу трассу", – добавил Бескрестнов.

Он напомнил, что на трассе Киев-Чоп фиксируется постоянный поток гражданского общественного транспорта.

Беларусь в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, недавно командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди рассказал, что украинские военные уже определили первые 500 целей на территории Беларуси, если их нынешний руководитель решит полноценно выступить в войне против Украины на стороне России.

