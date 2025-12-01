Стоимость доставки товаров через Черное море выросла на фоне атак украинских военных беспилотников по нефтяным танкерам российского теневого флота. Как пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли, опасения относительно дальнейших атак привели к росту расходов на страхование от военных рисков.
По данным источников в сфере судоходства и страхования, ставки военного риска для типичного семидневного периода рейса, которые устанавливаются отдельными андеррайтерами и базируются на стоимости судна, выросли до 0,5% для заходов в украинские порты с 0,4% неделю назад.
Источники добавили, что страхование от военных рисков для российских черноморских портов, которое обычно выше, котировалось на уровне от 0,65 до 0,8% по сравнению с примерно 0,6% на прошлой неделе.
Издание напомнило, что Черное море имеет решающее значение для перевозки зерна, нефти и нефтепродуктов. Его воды совместно используются Болгарией, Грузией, Румынией и Турцией, а также Россией и Украиной.
Поражение танкеров в Черном море
Напомним, что 28 ноября в Черном море, недалеко от турецких проливов, загорелось два танкера - Kairos и VIRAT. Оба принадлежат к теневому российскому флоту, и перевозили нефть в обход международных санкций. Оба судна внесены в санкционные списки.
По данным источников, танкеры были поражены морскими дронами СБУ. После попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации.
Как оценили мировые СМИ, этими ударами Украина подорвала способности России по обходу нефтяных санкций. Украина и раньше поражала российские корабли в Черном море с помощью дронов, однако, удары у побережья Турции представляют собой значительное расширение оперативного диапазона и демонстрируют возможности морских дронов.