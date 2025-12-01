Оказывается, люди с одинаковым цветом глаз имеют схожие черты характера.

Глаза могут выражать наши эмоции лучше любых слов, но их роль куда глубже. Что символизируют глаза и почему их цвет может рассказать о человеке больше, чем кажется? Вот что говорят об этом исследования.

Ранее мы рассказывали, чем отличаются люди с карими глазами - какие черты характера им приписывают.

Что могут рассказать глаза о человеке

Исследование Университета Эребру в Швеции показало, что гены, которые отвечают за формирование лобных долей нашего мозга, также влияют и на цвет глаз. Ученые пришли к выводу, что люди с одинаковым цветом глаз могут иметь общие черты личности. И это не единственное научное исследование, связывающее цвет глаз с личностью, пишет Your Tango. Психолог Эдинбургского университета доктор Энтони Фаллоне пришел к аналогичному выводу при изучении этой темы:

Видео дня

Глаз настолько тесно связан с мозгом с неврологической точки зрения, что его можно назвать единственной частью нашего мозга, которую можно увидеть снаружи. И, похоже, он содержит важные подсказки о работе мозга.

Так, исследователи обнаружили, что цвет глаз может дать значительную информацию о нашем поведении, психическом здоровье и терпимости к боли. Рассказываем, какие черты личности связаны с карими, черными, карими, зелеными, голубыми и серыми глазами.

Что означают карие глаза

Карие глаза - это самые распространенные в мире по сравнению с голубыми и зелеными, примерно 79% населения планеты имеет глаза какого-либо оттенка карего цвета.

Было обнаружено, что люди с карими глазами - от светло-коричневого до средне-коричневого оттенка - уверены в себе и напористы. Они умеют мягко, но эффективно разруливать споры, приятны в общении, готовы выслушать точку зрения других, прежде чем высказать свою. Также у них очень быстрая реакция, что позволяет преуспевать в таких видах спорта, как теннис.

Исследователи из Университета штата Джорджия утверждают, что меланин, придающий глазам коричневый оттенок, делает кареглазых людей более восприимчивыми к алкоголю - они быстрее пьянеют и могут быть более склонны к алкоголизму. Тем не менее, более поздние исследования показали обратное, и окончательный вердикт по этому вопросу еще не вынесен.

Что означают карие глаза - темные и черные

В темно-карих и почти черных глазах больше всего меланина. Люди с такими глазами - еще более уверенны в себе. Они прирожденные лидеры и настоящие боссы, которые всегда готовы покорить мир. Такие люди не идут за толпой - наоборот, толпа обычно идет за ними.

Ореховые (каре-зеленые) глаза встречаются всего у 5% людей. Их необычный оттенок - это сочетание коричневого и янтарного, из-за чего цвет может меняться от света к свету. Владельцы таких глаз так же уникальны, как и их оттенок: независимые, неоднозначные, немного загадочные - именно это и притягивает к ним окружающих.

Что означают зеленые глаза

Только 2% населения мира имеют зеленые глаза. Многие считают, что зеленый - самый экзотический и соблазнительный цвет глаз, и, по-видимому, наука с этим согласна.

В одном из исследований 29% участников ассоциировали зеленые глаза с сексуальностью, 25% считали людей с зелеными глазами творческими, а 20% - "немного коварными". При этом 60% участников исследования хотели бы изменить цвет своих глаз, и 27% из них - на зеленый.

Конечно, зеленоглазые люди могут предложить гораздо больше, чем просто поразительную внешность. Люди с зелеными глазами обладают приятным нравом своих кареглазых друзей, силой, но также и осторожностью, присущими голубоглазым. Зеленоглазые люди, как правило, довольно непредсказуемы, творческие и способны продолжать заниматься своими делами, даже когда ситуация становится напряженной.

Что означают голубые глаза

Исследователи Копенгагенского университета обнаружили, что голубые глаза - это результат "генетической мутации, которая произошла 6-10 тысяч лет назад", то есть относительно новым явлением в долгой истории эволюции человека. По сути, это означает, что все голубоглазые люди - а их всего 8-10% населения планеты - являются родственниками, поскольку у них всех есть один общий предок.

Светло-голубые глаза нередко ассоциируют с мягкостью и робостью, но это заблуждение. На самом деле голубоглазые люди отличаются внутренней силой: исследования показывают, что они легче переносят боль по сравнению с обладателями других оттенков глаз.

К примеру, доктор Инна Белфер из Питтсбургского университета выяснила, что женщины с голубыми и зелёными глазами спокойнее проходят через роды, быстрее восстанавливаются эмоционально и реже сталкиваются с послеродовой депрессией, чем люди с карими или ореховыми глазами.

Также голубоглазые люди умеют управлять своими эмоциями и замечательно справляются с негативными чувствами. Осторожность - их сильная сторона: они склонны тщательно оценивать людей и ситуации, прежде чем бросаться в омут с головой.

Люди часто ошибочно считают эти качества недоверием или высокомерием, но это только потому, что что не каждый заглянул в их голубые глаза достаточно глубоко.

Что означают серые глаза

Этот цвет глаз является разновидностью голубого и встречается крайне редко - менее, чем у 1% людей на планете. Характер их обладателей во многом зависит от того, насколько тёмный или светлый у них оттенок.

Светло-серые глаза содержат гораздо меньше меланина, чем темно-серые, поэтому люди со светло-серыми глазами склонны держаться настороже и не допускают к себе посторонних. Но стоит завоевать их доверие - и они раскрываются полностью, становясь удивительно теплыми, преданными и внимательными.

Темно-серые глаза, напротив, отличаются особой внутренней гармонией. Их обладатели - самые уравновешенные среди всех "цветовых типов". В них уживаются две стороны личности, и они точно знают, какой из них быть в нужный момент.

Другими словами, они могут быть немного хорошим или немного плохим, в зависимости от ситуации - будто маленький ангел и чертенок на плече подсказывают, какое решение выбрать.

Вас также могут заинтересовать новости: