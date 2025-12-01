По словам генерала, США считают Европу несущественной.

Европа постепенно приходит к осознанию того, что она не может рассчитывать на США как на справедливого партнера. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью Euronews.

"Соединенные Штаты действительно считают Европу несущественной, за исключением, возможно, некоторых деловых целей", - сказал он в разговоре с журналистами.

Ходжес считает, что подход администрации президента США Дональда Трампа к войне в Украине "был обречен с самого начала". Он подчеркнул, что американский лидер и его команда относятся к этому конфликту как к "масштабной сделке с недвижимостью".

Также Ходжес указал на недавние разоблачения, касающиеся специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера (недавние публикации в западных СМИ, раскрывающие детали тайных переговоров и их контактов с российскими чиновниками - УНИАН). Он подчеркнул, что это доказательство того, что США очень хотят возобновить торговые отношения с Москвой.

"Если все пойдет так, как хотели Уиткофф и Кушнер, это станет огромной проблемой для Европы", - заявил Ходжес.

Генерал добавил, что такое изменение приоритетов в администрации США стало еще более очевидным, когда госсекретарь США Марко Рубио решил пропустить ключевое заседание НАТО в Брюсселе.

"Это необычно, но это часть проблемы. В списке приоритетов нынешней администрации Европа занимает четвертое место после Западного полушария, Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока", - заверил он.

Тем не менее, Ходжес уверен, что ситуация не безнадежна. Он заявил, что Украина не проигрывает, а РФ за 11 лет войны захватила только около 20% территории страны, а российская экономика находится в глубоком кризисе.

По словам Ходжеса, у Украины и Европы вместе хватит ресурсов и возможностей для того, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина. Он считает, что Европе пока не хватает уверенности в себе и политической воли, чтобы добиться этой цели.

США обсуждали с Украиной отказ от вступления в НАТО

Ранее CNN со ссылкой на свои источники писало, что во время переговоров во Флориде 30 ноября США и Украина обсудили сценарий, при котором Киев откажется от вступления в НАТО. Собеседник агентства подчеркнул, что Украину не будут заставлять официально, де-юре, отказываться от этого стремления.

По словам источника, если США достигнут договоренности с Россией на двусторонней основе или если Москва хочет получить какие-то гарантии от НАТО на многосторонней основе, то Украину не будут привлекать к процессу принятия решений.

