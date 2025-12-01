Не бойтесь рисковать.

Черные джинсы являются универсальной базой гардероба, которая работает в любом сезоне и сочетается почти со всеми видами обуви. Однако есть пять цветов, которые точно сделают образ особенно стильным и собранным.

Как пишет Who What Wear, именно эти цвета обуви лучше всего подчеркивают глубину черного денима и легко вписываются в любой образ - от повседневного до вечернего:

1. Черный

Классика, которая никогда не подводит. Черные туфли, лоферы, ботинки или кеды создают монохромный, изящный силуэт, а слингбэки или черные кроссовки гарантируют вам элегантный вид.

Видео дня

2. Бордовый

Этот цвет является одним из главных в этом году. Бордовые туфли, ботинки или балетки добавляют образу глубины и выглядят роскошно на фоне темного денима.

3. Желтый

Неочевидный, но очень эффектный вариант, который придаст образу яркий акцент. Этот цвет прекрасно работает именно с черными джинсами, поскольку те "смягчают его яркость". Особенно круто смотрятся желтые кеды или балетки.

4. Серебристый

Отмечается, что серебро давно перестало быть исключительно праздничным цветом. Балетки, слингбэки или даже кеды в серебре добавляют образу легкого сияния и делают его современным. А для вечернего выхода идеально подойдут серебряные минималистичные босоножки.

5. Коричневый

Любой оттенок коричневого прекрасно работает с черным денимом. Коричневые лоферы, замшевые ботинки или тренеры создают мягкий, дорогой контраст и подходят почти ко всем верхам.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие осенние и зимние свитера лучше выбрать в этом сезоне.

Вас также могут заинтересовать новости: