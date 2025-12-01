Бизнесмен выехал из страны еще в первой половине ноября.

В Высшем антикоррупционном суде заочно избрали меру пресечения главному фигуранту высокоуровневой преступной организации, задействованной в коррупционной схеме в области энергетики – бизнесмену Тимуру Миндичу, известному по псевдониму "Карлсон".

Об этом сообщает телеканал "Суспільне" из зала суда. Речь идет о содержании под стражей.

Адвокату, назначенному государством, как представителю стороны защиты, не удалось связаться с Миндичем лично, потому что тот незадолго до обысков антикоррупционных органов выехал из Украины.

В связи с этим, суд не определил размер залога для Миндича, ведь нет такой возможности при заочном процессе.

Следует отметить, что по ходатайству прокурора заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся данные, составляющие государственную тайну.

Дополнено: Как сообщает ВАКС в социальной сети Facebook, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому бизнесмену – подозреваемому по делу о коррупции в НАЭК "Энергоатом".

Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных рядом статей Уголовного Кодекса Украины.

"Сейчас указанное лицо находится в розыске. После задержания подозреваемого и не позднее 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства, суд должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения", – говорится в сообщении.

Дело "Мидас"

Как сообщал УНИАН, 10 ноября стало известно, что НАБУ и САП 15 месяцев проводили расследование деятельности преступной организации, подозреваемой в создании масштабной коррупционной схемы в области энергетики, с участием влиятельных чиновников, политиков и бизнесменов. Операция получила название "Мидас".

По данным следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Тимура Миндича считают главным фигурантом коррупционного дела "Мидаса". На следующий день после огласки дела правоохранители предположили, что он узнал о предстоящих обысках у себя в квартире и уехал из Украины в Израиль. На пленках НАБУ Миндич фигурирует под псевдонимом "Карлсон".

По данным Государственной пограничной службы, Миндич законно пересек государственную границу и выехал из Украины.

