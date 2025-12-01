Диктатору Владимиру Путину доверяют уже меньше половины опрошенных.

В России рейтинги центральной власти упали до минимумов за несколько месяцев - правительство, МИД и Госдума теряют поддержку. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Говорится, что на исходе четвертого года войны россияне все более критично относятся именно к центральной власти. Согласно данным опроса Левада-центра, губернаторы в целом сохраняют стабильный уровень поддержки, тогда как ключевые федеральные институты демонстрируют заметный спад.

Уровень одобрения работы парламента снизился до 56% - это самый низкий показатель за последний год. Для сравнения, три года назад поддержка была примерно на 15 пунктов выше. Негативная тенденция сохраняется: уже 34% опрошенных прямо заявляют о неодобрении деятельности нижней палаты.

Видео дня

Рейтинги правительства также идут вниз. Одобрение работы Кабмина упало до 67%, что является минимумом за два года и снижением сразу на 9 пунктов по сравнению с маем.

Личный рейтинг премьера Михаила Мишустина сократился еще больше: только 69% одобрения против 76% летом. Как отмечается, это его худший результат за два года и один из самых заметных провалов.

Существенно снизилась поддержка и главы МИД Сергея Лаврова. На фоне того, что он фактически отстранен от нынешних переговоров о возможном урегулировании и слухов о недовольстве Кремля срывом договоренностей с Вашингтоном, его рейтинг опустился до 17%.

Для сравнения: в 2010-х он стабильно входил в число самых популярных политиков, а его поддержка тогда приближалась к 30%.

Формальный уровень одобрения Путина составляет 84%. Но в открытом вопросе - когда респондента не ограничивают списком и просят назвать любого политика, которому он доверяет, - Путина упомянули лишь 48% опрошенных. Это меньше половины и ниже показателя зимы 2024 года (56%). Для сравнения: исторический максимум после аннексии Крыма в 2014 году достигал 66%.

Поддержка "Единой России" также снизилась до двухлетнего минимума и составляет 37%. На пике во время войны, в феврале 2024 года, рейтинг партии составлял около 50%. "Справедливая Россия" после выхода из состава ее лидеров Захара Прилепина тоже просела - сейчас поддержка составляет лишь около 4%.

Уровень жизни в России ухудшается

Ранее издание Bloomberg написало, что война кремлевского диктатора Владимира Путина против Украины все сильнее сказывается на жизни россиян - экономический двигатель РФ демонстрирует многочисленные трещины. По мнению аналитиков, ситуация для населения России будет ухудшаться до тех пор, пока власти страны не осознают, что экономика летит в пропасть. Население уже сокращает расходы на продукты питания. В частности, в сентябре и октябре продажи молока, свинины, гречки и риса упали на 8-10%.

Вас также могут заинтересовать новости: