Артистка не хотела говорить о проблемах в отношениях.

Украинская певица Алена Тополя, ранее известная как Алеша, рассказала о новых проявлениях в своем творчестве и восприятии собственной жизни.

Неделю назад ведущая проекта "Тур звездами" обратила внимание на изменения в ее сценическом образе и музыке, и спросила, не связаны ли они с определенными событиями в жизни. Елена ответила, что в целом изменилась, "перестала быть удобной" и теперь хочет делать то, что приносит ей удовольствие:

"Я просто поняла, что каждую секундочку моей жизни назад не вернешь. И потом, когда ты думаешь, анализируешь и осознаешь: "А что ты хотела в своей жизни? А для кого вообще это все, что ты делала? Ты для кого это делала? Кто тот, кто тебе рассказывает, какими дорогами тебе идти, какими словами тебе говорить?".

Певица добавила, что взяла на себя ответственность за собственную жизнь и начала делать каждый шаг осознанно. "Я снова увидела и открыла все свои желания, которые были, и начала их реализовывать. Просто решила: а когда? Я и так долго "спала", - пояснила Тополя.

Ведущая начала расспрашивать Елену об отношениях с мужем, однако певица старалась избегать детальных ответов. Например, на вопрос, как Тарас реагирует на эти изменения и хочет ли что-то скорректировать, она ответила так:

"Не знаю, кто там что хочет корректировать. Я делаю так, как мне надо. Все нормально, все прекрасно. С детьми все успеваем, все дома убрано. Белье постирано, поглажено и так далее".

По словам артистки, у них в браке много разных ссор, "как у всех людей", но о кризисах лучше спрашивать у Тараса, потому что у нее сейчас "совсем другие интересы". В определенный момент Елена попросила прекратить задавать вопросы о Тарасе, поскольку она пригласила журналистов на презентацию собственной пластинки и это мероприятие о ее музыке и ее пути.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Тарас и Елена Тополи сообщили, что приняли решение развестись. В заявлении отмечается, что они не планируют обсуждать причины и детали своего развода.

Напомним, Тарас и Елена Тополя состояли в браке 12 лет. У них трое детей: сыновья Роман и Марк и дочь Мария.

